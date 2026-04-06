„A Tisza Párt tevékenysége egyértelműen a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja" – Róka ezúttal sem kertelt

Lukács Nikolasz Róka MMA-harcos neve sokak fülében egyre ismerősebben csenghet. Az influenszer világban is népszerű sportoló az utóbbi időben egyre gyakrabban hallatja a hangját olyan kérdésekben is, amelyek messze túlmutatnak a sport világán. Nikolasz ezúttal a magyar belpolitika sűrűjébe ugrott fejest a Bors kedvéért, kendőzetlen véleményt formálva energiaárakról, nemzetbiztonsági kérdésekről és a hazai pártpolitika rejtett összefüggéseiről. A sportoló nem finomkodott, hiszen véleménye szerint április 12-én országunk jövője forog kockán. Nem más a tét, mint a biztos választás szemben a totális bizonytalansággal.
Nikolasz szerint a gazdasági stabilitás alapja a józan ész, ezért élesen bírálja az energetikai szankciókat és az orosz olajról való lemondás tervét:
Hibás döntésnek tartom az olcsó orosz energiáról való lecsatlakozást. Véleményem szerint a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kapitány István továbbra is a Shell érdekeit képviseli a megnyilatkozásaiban, függetlenül attól, hogy hivatalosan már nem áll a cég alkalmazásában
– jelentette ki határozottan. Nikolasz úgy látja, az ilyen típusú szakértői háttér nem az országot szolgálja, hanem idegen hatalmak kezére játszik: „A Tisza Párt tevékenysége egyértelműen a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja, ami hosszú távon csakis az ország kárára válhat.”
A nemzetbiztonsági hírek kapcsán is markáns az álláspontja. Szerinte a „Gundalf” néven emlegetett informatikus és az ukrán szálak körüli botrány korántsem csupán fikció vagy összeesküvés-elmélet:
Bármennyire is próbálja Gundalf letagadni az ukrán szálat, a tények önmagukért beszélnek: a kihallgatásán maga ismerte el, hogy ukránok kérték fel az együttműködésre. A Tisza Párt egykori informatikusának beismerése, valamint a rejtélyes észt és ukrán kapcsolatai mögött felsejlő idegen titkosszolgálati befolyás komoly nemzetbiztonsági kockázat, amit a hazai szervek szerencsére időben észleltek
– tette hozzá, utalva a nemrég feloldott titkosítású videókra.
A sportoló-vállalkozó szerint a választási folyamatba való külső beavatkozások már javában zajlanak, ezért fokozottan kell figyelni a kormánynak, hogy megvédje hazánk stabilitását: „Számomra nem kérdés, hogy a választási folyamatba való külső beavatkozások már megkezdődtek. Ezzel szemben én a kormány eddigi munkáját és az energiapolitikáját is jónak látom, ezért fontosnak tartom a megkezdett irány folytatását” – szögezte le.
Nikolasz azonban a politika mellett saját szakmájáért is harcol, és a befolyását arra használja, hogy jobb körülményeket teremtsen a küzdősportolóknak: „A Sportinfó keretein belül személyesen egyeztetek a sportért felelős államtitkárral. Szeretném elérni, hogy az MMA végre megkapja a neki járó hivatalos sportági elismerést és bejegyzést, hiszen a küzdősportok ezen ága jóval nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemelne” – árulta el terveit, remélve, hogy a ringben és a politikai életben is sikerül átvinnie az akaratát.
