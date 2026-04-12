Rátóti Zoltán: "Én a jobb sorsot választom, ezért szavazok a Fideszre"

Rátóti Zoltán úgy véli, a mai, április 12-ei választás sorsdöntő jelentőségű Magyarország számára, hiszen minden eddiginél nagyobb a tét. A szomszédunkban háború dúl, aminek az európai vezetők nem akarnak véget vetni, sőt, többször is elmondták, hogy azt szeretnék, ha európai emberek is harcolnának a csatatéren. Ez meg is történne akkor, ha 2027-ben felvennék a háborúban álló Ukrajnát az Európai Unióba. Magyarország kormánya azonban erre nemet mond, és azon dolgozik, hogy hazánk kimaradjon ebből a háborúból.

Rátóti Zoltán a jobb sorsot választja

Rátóti Zoltán Orbán Viktorra szavaz: Elkerülhetjük a balsorsot

A Kossuth-díjas színész-rendező az ellenzéki párt jelmondatát – "Most vagy soha" – vizsgálta meg, és saját értelmezését is megosztotta. Rátóti szerint ezek a szavak nemcsak hangzatosak, hanem komoly következményeket is hordozhatnak azok alapján, amiket a Tisza Pártról és annak vezetőjéről lát. Szerinte a jelmondat mögött olyan folyamatok rajzolódnak ki, amelyek veszélyeztethetik az ország eddig elért eredményeit és stabilitását. A színész hangsúlyozta: számára egyértelmű, hogy olyan irányt kell választani, amely megőrzi Magyarország békéjét és biztonságát. Éppen ezért döntött úgy, hogy a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre adja le a voksát.

„Április 12-én a sorsunkról döntünk. Az ellenzéki párt jelmondata számomra ezt sugallja: a "most" azt jelenti, hogy most fogják feladni hazánk szuverenitását, most rombolják le az elért eredményeket. A soha pedig előre vetíti, hogy mikor tudjuk visszaszerezni ezeket, ha ők kerülnének hatalomra. Nem kisebb a tét: a sorsunkról fogunk dönteni. Én a jobb sorsot választom, ezért szavazok a Fideszre. Az Orbán Viktorra leadott szavazatokkal elkerülhetjük a balsorsot. Fidesz a biztos választás” – mondta Rátóti Zoltán.

Rátóti Zoltán tehát úgy látja, hogy a választás valódi tétje a jövő iránya, a stabilitást és a biztonságot pedig csak a jelenlegi kormány tudja garantálni.