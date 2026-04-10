Radics Gigi és Curtis dala elnyomta a hívatlan vendégeket: Orbán Viktor beszéde előtt együtt énekelt a hatalmas tömeg

A kampány már tényleg a végéhez közeledik, de Orbán Viktor nem pihen. Péntek este a székesfehérvári Városháza térre várta mindazokat, akik számára fontos, hogy Magyarország továbbra is a béke és a nyugalom szigete maradjon, miközben a körülöttünk lévő világ zavaros és kiszámíthatatlan. Magyarország miniszterelnökének hívószavára ismét rengetegen mozdultak meg. Jól láthatóan az egész város kíváncsi volt a színpadon elhangzó beszédekre.

Radics Gigi és Curtis dalát tapsvihar fogadta

Fotó: MW

Orbán Viktor országjárásán ismét felcsendült A szabadság vándorai

Ahogyan természetesen arra is kíváncsiak voltak, hogy Radics Gigi és Curtis hogyan adják elő Demjén Ferenc emblematikus slágerének átiratát. A tömegeknek ismét nem kellett csalódniuk: együtt énekelték az előadókkal a jól ismert sorokat.

Láthatsz, hogyha tengert úszunk át

Felhőkről lábat lógatunk

Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai

Szökünk a sötétség elől

Falakon átrohanunk

Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai...

– harsogta együtt a végeláthatatlan tömeg Székesfehérváron, Orbán Viktor beszéde előtt.

Curtis és Gigi nem először énekelték el az 1989-ben megjelent Demjén-nóta átiratát. A páros először tavaly október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett állami ünnepségen adta elő. A rapper, aki ütős betétekkel színesítette a slágert, akkor így nyilatkozott lapunknak.

Curtis: "A szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak"

„Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok, nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni. Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig szinte azonnal járni is kezdett az agyam. Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a dal gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak. Komolyan mondom, talán ha tíz vagy tizenöt percet töltöttem a szöveg megírásával, akkor sokat mondok.

Egyszerűen csak kiszaladt belőlem az a nyolc sor, aminek illeszkednie kellett az eredeti szöveghez.

Ha megvan az ihlet, alapvetően sem tart nálam sokáig a szövegírás, de most megvolt az extra töltet és az extra inspiráció. A stúdiózást is rekordidő alatt zavartuk le…” - mesélte akkor Curtis.