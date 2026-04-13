"Nem kell elszámolnom senkinek" – Újabb részletek derültek ki Nagy Bogi válásáról!

Nagy Bogi élete teljesen felfordult idén, válása után mintha új erőre kapott volna az énekesnő. „Ez az univerzum üzenete, hogy jó helyen vagyok” – fogalmazott Bogi a mostani időszakáról a Csibész Boiz podcast műsorában. A rajongókat azonban hónapok óta csak a tehetséges énekesnő magánélete érdekli, mivel Bogi nem szívesen szólalt meg ebben a témában. Most viszont valami megváltozott!

Nagy Bogi volt férje már beismerte, hogy az énekesnő jó döntést hozott (Fotó: Mediaworks Archív)

Nagy Bogi válása után beindult zenei karrierje

Másfél évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni az albumon, ami feldolgozza ezt az időszakomat. Nyilván nagy magánéleti változáson mentem keresztül, amit nagyon nehéz volt megélni, viszont dalok formájában sikerült kifejtenem az érzéseimet. Olyan dalok is vannak, ahol hamarabb megszületett a szöveg, mint bennem a gondolat. Miután összeállt a dal, akkor realizáltam, hogy bennem ilyen érzések vannak

– árulta el albumának történetét az énekesnő.

Bogi ezek után olyan részletek is megosztott titokzatos válásáról, amikről eddig senkinek nem beszélt. „Nem volt kiabálás és utólag ő is belátta, hogy így volt a legjobb. Én is ezt érzem, de nyilván megkaptam, hogy minek kellett összeházasodni. Akkor még hittünk benne, hogy minden így lesz. Nehéz felfogni, hogy volt egy világképed, és ez bármelyik pillanatban elcsúszhat. Egyébként nagyon sokat dolgoztunk rajta, de nem jött össze” – mondta, Nyári Marcellel való kapcsolatáról Nagy Bogi.

Nagy Bogi BSW Matyi mellett többször lépett színpadra, de elmondása szerint semmi nincs köztük (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagy Bogi élvezi a szingli életet

A válás előtt is felröppentek olyan pletykák, miszerint az énekesnő és a BSW zenekar egyik frontembere, BSW Matyi már összeszűrték a levet. Bogi ezeket mindig elutasította és ez most sem változott. Elmondása szerint csak baráti kapcsolat van kettejük között, mivel már olyan, mintha testvérek lennének. Nagy Bogi azt is kiemelte, hogy most nem keres férfit az életébe, mert nagyon élvezi az egyedüllétet.

Hajnal kettőkor is simán leülhetek zongorázni és nem szól rám senki. Nem kell elszámolnom senkinek és ez nagyon tetszik

– részletezte az énekesnő.

Nem véletlen döntött a szingli élet mellett Bogi, mivel válása után többen is megkeresték a rajongók közül, de ezek inkább taszították az énekesnőt. „Végre eljött az én időm, eljönnél velem kávézni?” – kapta Bogi az üzenetet pár órával azután, hogy bejelentette válását. Nagy Bogi ezek után leszögezte, egy ideig biztos, hogy nem látják a rajongók egy új kapcsolatban.