Elesett az M51-es, forgalomkorlátozás van érvényben

Összeütközött két személyautó Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, a Dunaharaszti felé vezető oldalon. Az egyik jármű az árokba borult. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet - írja a Katasztrófavédelem.

Összeütközött két autó Nyíregyházán

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi Nyíregyházán, a Mérleg és a Kosbor utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az utat.