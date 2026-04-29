Elesett az M51-es, forgalomkorlátozás van érvényben

Összeütközött két személyautó Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, a Dunaharaszti felé vezető oldalon. Az egyik jármű az árokba borult. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás lehet - írja a Katasztrófavédelem.
Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi Nyíregyházán, a Mérleg és a Kosbor utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán lezárták az utat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.