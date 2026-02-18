Szem nem marad szárazon: így még biztos nem hallottad Molnár Piroskát

Pásztor Anna különleges pillanatokat élhetett át, amikor meghallotta, ahogyan Molnár Piroska színművésznő az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát adja elő.

Pásztor Anna nem mindennapi meglepetésben szembesült, nem akárki dolgozta fel az egyik dalát

Fotó: Bencsik Adam

Pásztor Anna megtisztelőnek tartja az előadást

Pásztor Anna megható képsorokat közölt az Instagramon. A felvételeken Molnár Piroska színésznő látható, ahogy a Pannon Filharmonikusok zenekarával közösen előadják az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát, a Márti dalát.

A dal alapból mély jelentéssel bír, azonban most a színművésznő előadásában egy teljesen más oldalról megközelített dalt kaptunk, mi egyszerre megható és szívet melengető. Molnár Piroska hangja, melyen sokan felnőttünk, és a világhírű Pannon Filharmonikusok klasszikus zenei átirata egy teljesen más irányzatban tüntetik fel a dalt.

Márti dala

Müpa Molnár Piroska előadásában Pannon Filharmonikusok Vass András hangszerelésében Végtelenül megtisztelő! Köszönjük!

- írta az Instagram-bejegyzésében az Anna and the Barbies énekesnője.



