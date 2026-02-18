Szem nem marad szárazon: így még biztos nem hallottad Molnár Piroskát

Pásztor Anna különleges pillanatokat élhetett át, amikor meghallotta, ahogyan Molnár Piroska színművésznő az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát adja elő.
Pásztor Anna megható képsorokat közölt az Instagramon. A felvételeken Molnár Piroska színésznő látható, ahogy a Pannon Filharmonikusok zenekarával közösen előadják az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát, a Márti dalát.
A dal alapból mély jelentéssel bír, azonban most a színművésznő előadásában egy teljesen más oldalról megközelített dalt kaptunk, mi egyszerre megható és szívet melengető. Molnár Piroska hangja, melyen sokan felnőttünk, és a világhírű Pannon Filharmonikusok klasszikus zenei átirata egy teljesen más irányzatban tüntetik fel a dalt.
Márti dala
Müpa
Molnár Piroska előadásában
Pannon Filharmonikusok
Vass András hangszerelésében
Végtelenül megtisztelő!
Köszönjük!
- írta az Instagram-bejegyzésében az Anna and the Barbies énekesnője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.