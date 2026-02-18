Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szem nem marad szárazon: így még biztos nem hallottad Molnár Piroskát

Pásztor Anna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 12:57
Anna & the Barbieskoncert
Az Anna & the Barbies énekesnője meglepetéssel szembesült. Pásztor Anna meg is hatódott.

Pásztor Anna különleges pillanatokat élhetett át, amikor meghallotta, ahogyan Molnár Piroska színművésznő az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát adja elő.

Pásztor Anna nem mindennapi meglepetésben szembesült, nem akárki dolgozta fel az egyik dalát
Fotó: Bencsik Adam

Pásztor Anna megtisztelőnek tartja az előadást

Pásztor Anna megható képsorokat közölt az Instagramon. A felvételeken Molnár Piroska színésznő látható, ahogy a Pannon Filharmonikusok zenekarával közösen előadják az Anna and the Barbies egyik legismertebb dalát, a Márti dalát.  

A dal alapból mély jelentéssel bír, azonban most a színművésznő előadásában egy teljesen más oldalról megközelített dalt kaptunk, mi egyszerre megható és szívet melengető. Molnár Piroska hangja, melyen sokan felnőttünk, és a világhírű Pannon Filharmonikusok klasszikus zenei átirata egy teljesen más irányzatban tüntetik fel a dalt.  

Márti dala 
Müpa 

Molnár Piroska előadásában 

Pannon Filharmonikusok 

Vass András hangszerelésében 

Végtelenül megtisztelő! 

Köszönjük! 

- írta az Instagram-bejegyzésében az Anna and the Barbies énekesnője. 


  

