"A kislányom fél tüdővel él, a szíve nem a bal, hanem a jobb oldalon dobog" - így küzd a 12 éves Pamela az életért!

Különleges, ugyanakkor rendkívül megterhelő életet él a 12 éves Pamela, aki súlyos, összetett egészségügyi problémákkal küzd. A kislány jobb oldali szívelhelyezkedéssel (dextrocardia), fél tüdővel, nyelési nehézségekkel és neurológiai panaszokkal él, állapota állandó orvosi kontrollt igényel. Édesanyjával Pamela nap mint nap küzd a betegség tünetei ellen!
Pamela és anyukája, Nikoletta, nemrég Szegeden jártak, hogy alaposabb kivizsgáláson vegyen részt a kislány. Szerencsére biztató híreket kaptak: érkezett egy kis megkönnyebbülés, ugyanakkor újabb nehéz feladattal is szembe kell nézniük. Az idei évben Pamela műtétjét egyelőre el lehet halasztani, azonban az orvosok szerint jövőre ez már elkerülhetetlenné válhat. Nikoletta meghatóan mesélt arról a küzdelemről amit nap mint nap Pamelával vív.
Fáj látni, hogy az utolsó műtétje óta sokszor még arra sem emlékszik, mi történt egy perccel korábban. Mintha darabokra tört volna számára az idő, hiszen a memóriája is sajnos sérült. Mégis minden vizsgálatra reménnyel érkezünk, mert most kaptunk egy kis jó hírt: idén nem kell megműteni, de tudjuk, hogy jövőre ez már elkerülhetetlenné válhat. Csak azt szeretném, hogy Pami biztonságban legyen, és ne arról szóljon az életünk, hogy mindig a következő kórházi napot kell túlélnünk.
- meséli a Borsnak Mondok Nikolett a kislánya állapotáról és küzdelméről. A kislány ugyanis fél tüdővel él, ráadásul a szíve nem a bal, hanem a jobb oldalon dobog.
Pamela mindennapjai szigorú felügyelet mellett zajlanak: az étkezése külön odafigyelést igényel, mivel a gégében lévő izomműködési probléma miatt félrenyelés veszélye áll fenn. Emellett rendszeres vizsgálatokra jár, amelyek a légzést, a neurológiai állapotot és az emésztőrendszeri működést követik.
Pamela előtt további orvosi vizsgálatok állnak:
Az orvosok szerint Pamela nyelési problémája tartós állapot, ezért szigorú étrendre és állandó felügyeletre van szüksége. A család szerint Pamela mindezek ellenére életvidám, és igyekszik teljes életet élni. Iskolába jár, álmodik, és a nehézségek ellenére is erős marad. A szülők számára azonban minden nap új kihívás:
Anyaként minden nap egy küzdelem, de Pamiért minden erőmet összeszedem. Nem lehet lazítani, mert minden percben figyelni kell rá. Néha csak állok és azon gondolkodom, hogyan bírja ezt egy gyerek. Mégis mindig mosolyog, és ez tart minket életben lelkileg is. A legnehezebb az, hogy nem tudom megvédeni minden pillanatban. Hiába vagyok ott mellette, vannak dolgok, amik rajtunk kívül állnak, nem tudjuk mindenséget kontrolálni. Mi már megtanultunk így élni, sajnos az életünk könnyű soha nem lesz.
-teszi hozzá.
Az édesanya már több bejegyzésben is kérte Pamela támogatását. Vásárokba is járnak, ahol Pami használt ruháit és tárgyait próbálják eladni, hogy így gyűjtsenek a kislány kezeléseire és a mindennapi kiadásokra. Sajnos azonban a segítség sokszor elmarad, ezért az anyuka most ismét a közösséghez fordul Pamela történetével. Hisz abban, hogy az összefogás ereje reményt adhat számukra, és talán eljön az a nap, amikor Pamela nem szenved hiányt semmiben, valamint a szükséges orvosi kezelések költségeit is ki tudják fizetni.
Csak azt kérem, aki teheti, segítsen nekünk, hogy Pamela megkaphassa a szükséges kezeléseket, és nyugodtabb gyermekkora lehessen. Anyaként minden vágyam, hogy a kislányom végre ne a betegségekkel harcoljon, hanem egyszerűen csak boldogan élhessen.
- zárja gondolatait Pamela édesanyja, Nikoletta.
A kislányt ITT tudod támogatni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.