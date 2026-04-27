Molnár György Elefánt: „A családom körében vagyok, a gyönyörű feleségemmel”

Fél év kórházi ápolás, nyolcórás szívműtét, négy tüdőgyulladás és végtelennek tűnő gyó­gyu­lá­si folyamat után februárban hazatérhetett az otthonába. Az Omega gitárosának helyzete össze sem hasonlítható a a korábbival. Molnár György Elefánt a hot! magazinnak elmondta, hogy most már sokkal derűsebben, optimistábban látja a jövőt, és úgy érzi, hogy hónapokon belül a színpadon lehet, újra gitározhat, ami az élete, egyben a szenvedélye.

A lehetőségekhez képest nagyon jól vagyok, az abszolút értékhez képest viszont nem annyira. A lényeg, hogy már mindenfajta segédeszköz nélkül járok, ami nem hátrány. Némi fájdalom van, de az kibírható. A családom körében vagyok, a gyönyörű feleségemmel, a két álomszép, értelmes, okos fiammal. Az unokámat is látom néha. A kórházban jól bántak velem, semmi rosszat nem mondhatnék, de érthetően teljesen más állapot otthon gyógyulni – mesélte a gitáros, akinek a hangjából is érződött a derűlátó hangulat, és már nevetni is képes volt

– kezdte Molnár György.

Leállt az Omega gitárosának szíve, de jó helyen volt

Szívbillentyűcserét és egy szívbypasst is elvégeztek rajta, a műtét után azonban romlott az állapota. Később megállt a szíve, emiatt újraélesztették. A művész úgy érzi, hogy a nulláról sikerült visszajönnie: ha a szívleállás nem a kórházban történik vele, akkor már nem lenne életben. Azt mondja, hogy nem látott sem alagutat, sem fényt, sem sötétséget – nincs erről emléke. A klinikai halál állapotából hozták vissza.

Mindhárom kórházban elég időt voltam. Az elsőben megműtöttek és újraélesztettek. Átkerültem egy másikba borzasztóan ramaty állapotban, ott újra embert faragtak belőlem, a harmadikban pedig a kedves gyógytornászok talpra állítottak. Lassan ment az idő, semmi nem kötött le. Májusban megyek csak vissza kont­roll­ra

– mesélt a részletekről a zenész.

Molnár Györgynek egy zenészbarátja maradt

Mindennap tornázik, sétál. Bármit ehet már, de csak módjával, visszaszedett némi súlyt is. Nem fogadott vendégeket a kórházban, és most sem teszi. A hajdani kollégák zöme sajnos elhunyt. Egyetlen zenészbarátja maradt, Trun­kos Andás basszusgitáros, szövegíró, menedzser, producer – vele majdnem naponta beszél.