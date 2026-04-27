Molnár György Elefánt: „A családom körében vagyok, a gyönyörű feleségemmel”

Fél év kórházi ápolás, nyolcórás szívműtét, négy tüdőgyulladás és végtelennek tűnő gyógyulási folyamat után februárban hazatérhetett az otthonába. Az Omega gitárosának helyzete össze sem hasonlítható a a korábbival. Molnár György Elefánt a hot! magazinnak elmondta, hogy most már sokkal derűsebben, optimistábban látja a jövőt, és úgy érzi, hogy hónapokon belül a színpadon lehet, újra gitározhat, ami az élete, egyben a szenvedélye.
A lehetőségekhez képest nagyon jól vagyok, az abszolút értékhez képest viszont nem annyira. A lényeg, hogy már mindenfajta segédeszköz nélkül járok, ami nem hátrány. Némi fájdalom van, de az kibírható. A családom körében vagyok, a gyönyörű feleségemmel, a két álomszép, értelmes, okos fiammal. Az unokámat is látom néha. A kórházban jól bántak velem, semmi rosszat nem mondhatnék, de érthetően teljesen más állapot otthon gyógyulni – mesélte a gitáros, akinek a hangjából is érződött a derűlátó hangulat, és már nevetni is képes volt
– kezdte Molnár György.
Szívbillentyűcserét és egy szívbypasst is elvégeztek rajta, a műtét után azonban romlott az állapota. Később megállt a szíve, emiatt újraélesztették. A művész úgy érzi, hogy a nulláról sikerült visszajönnie: ha a szívleállás nem a kórházban történik vele, akkor már nem lenne életben. Azt mondja, hogy nem látott sem alagutat, sem fényt, sem sötétséget – nincs erről emléke. A klinikai halál állapotából hozták vissza.
Mindhárom kórházban elég időt voltam. Az elsőben megműtöttek és újraélesztettek. Átkerültem egy másikba borzasztóan ramaty állapotban, ott újra embert faragtak belőlem, a harmadikban pedig a kedves gyógytornászok talpra állítottak. Lassan ment az idő, semmi nem kötött le. Májusban megyek csak vissza kontrollra
– mesélt a részletekről a zenész.
Mindennap tornázik, sétál. Bármit ehet már, de csak módjával, visszaszedett némi súlyt is. Nem fogadott vendégeket a kórházban, és most sem teszi. A hajdani kollégák zöme sajnos elhunyt. Egyetlen zenészbarátja maradt, Trunkos Andás basszusgitáros, szövegíró, menedzser, producer – vele majdnem naponta beszél.
„Nyáron még nem tervezek fellépni, de mindenképpen visszatérnék a színpadra, a karácsony környéke a reálisabb. A gitárok még nem kerültek elő, de hamarosan kézbe veszem őket, mert kiabálnak néha, hogy „Gyere, játssz!” Mindenkinek nagyon köszönöm, aki aggódott és imádkozott értem" – mondta meghatottan a rocklegenda.
Mint írtuk, tavaly ősszel a rendkívül komplikált operáció után pár nappal újra kellett éleszteni őt az orvosoknak: amikor az Omega zenésze először megszólalt, a körülötte lévők meghatottan tapsolni kezdtek. A kiváló zenész idén februárban már nagyon reménykedett, hogy hazamehet. Az Omega viszont már biztosan nem áll össze, a drámai halálesetek, Benkő László, Mihály Tamás, Kóbor János elvesztése után.
