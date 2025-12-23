Ezt mondta az Omega legendás gitárosa, miután levették a lélegeztetőgépről

Jelenleg egy rehabilitációs intézetben ápolják az Omega legendás gitárosát, Molnár György Elefántot.

Fotó: Szabolcs László

A virtuóz zenész egészségi állapotáról mostanában nem sokat lehetett tudni, az viszont biztos, hogy szeptemberi szívműtétje óta élete legnagyobb csatáján van túl. Sajtóinformációk szerint a több órás, rendkívül komplikált operáció után pár nappal újra kellett éleszteni őt az orvosoknak. Nem is csoda, hogy amikor az Omega zenésze először megszólalt, a körülötte lévők meghatottan tapsolni kezdtek. Molnár György Elefánt állapota szerencsére azóta stabil, a 76 éves zenész egyre erősebb, járókeret segítségével már sétálni is tud pár métert.

Az Omega Mindenek Felett rajongói oldal most a Facebookon tette közzé, hogy két rajongójuk bent járt látogatóban a gitárosnál, hogy átadják azt a rengeteg jókívánságot, ami csak úgy áramlik a zenész felé.

„Két rajongó társunk /Kmett Olga és Benkő Laci/ meglátogatták Elefántot abban a rehabilitációs intézetben, ahol jelenleg ápolják. Átadták a rajongók jókívánságait. A látogatás után elmondták, hogy Gyuri nagyon jó kedvű volt végig, büszkén mesélte, hogy már hosszú métereket tud tenni járókeret segítségével. Január közepén már otthon szeretne lenni. Úgy legyen”

- áll a bejegyzésben, amiből egy lélekemelő történet is kiderül.

Amikor ugyanis Molnár György Elefánt lekerült a lélegeztetőgépről, az első szava ez volt: Omega.

„Elefánt mesélt egy érdekes sztorit. A klinikán, amikor a professzor kivette a gégekanült, amire a lélegeztető gép volt kapcsolva, ami miatt beszélni sem tudott, miután ezt eltávolították, az első szava az volt, »Omega«. Elefánt üzent is: mindenkit szeretettel üdvözöl, és köszöni a felé áradó szeretetet. További jobbulást kívánunk neki nagy szeretettel, és áldott ünnepeket"

- áll a megható bejegyzésben.