"Hazajöttünk..." - Molnár Gusztáv és felesége hazavihették újszülött kislányukat

Mégcsak nemrég érkezett meg a nagyvilágba, most már haza is vihették szülei. Molnár Gusztáv és Dorina hazaértek a kórházból, újszülött kislányukkal.

Hatalmas a boldogságban úszik Molnár Gusztáv

Hazaért Molnár Gusztáv és Dorina kislánya

Hazajöttünk...

– írta bejegyzésében a színész.

Ma estétől 2 hét nyugalom következik. Szeretnénk időt hagyni magunknak, hogy megismerhessük a kislányunkat. Értő figyelemmel, és szeretettel akarjuk majd segíteni abban, hogy az lehessen aki csak szeretne. Kíváncsi vagyok mit tudunk majd mesélni neki az életről, és az emberekről. Vajon tudunk tanulni a gyermekinktől?

Molnár Gusztáv felesége április 11-én adott életet első közös gyermeküknek. A Borsnak árulták el először, hogy a picinek milyen gyönyörű nevet választottak: Lili Róza. A színész szerint most egy új időszámítás kezdődik életükben.