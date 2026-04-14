"Hazajöttünk..." - Molnár Gusztáv és felesége hazavihették újszülött kislányukat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:42 / FRISSÍTÉS: 2026. április 14. 19:52
Ma estétől a színész szerint két hét nyugalom következik. Molnár Gusztáv és felesége hazavihették kislányukat.

Mégcsak nemrég érkezett meg a nagyvilágba, most már haza is vihették szülei. Molnár Gusztáv és Dorina hazaértek a kórházból, újszülött kislányukkal.

Hatalmas a boldogságban úszik Molnár Gusztáv
Fotó: Facebook

Hazaért Molnár Gusztáv és Dorina kislánya

Hazajöttünk...

– írta bejegyzésében a színész.

Ma estétől 2 hét nyugalom következik. Szeretnénk időt hagyni magunknak, hogy megismerhessük a kislányunkat. Értő figyelemmel, és szeretettel akarjuk majd segíteni abban, hogy az lehessen aki csak szeretne. Kíváncsi vagyok mit tudunk majd mesélni neki az életről, és az emberekről. Vajon tudunk tanulni a gyermekinktől?

Molnár Gusztáv felesége április 11-én adott életet első közös gyermeküknek. A Borsnak árulták el először, hogy a picinek milyen gyönyörű nevet választottak: Lili Róza. A színész szerint most egy új időszámítás kezdődik életükben.

Egy új időszámítás kezdődik most nekünk: a lányunk egy olyan családban fog felnőni, ahol a régi minták már nem érvényesek, és ahol közösen tanuljuk az újrakezdés felelősségét. Hiszünk benne, hogy az ő növekedése és a mi nyitottságunk valahol összeér majd, és egy olyan családban válik felnőtté, amely végre a figyelemre, a türelemre és a megújulásra épít, nem csak itt a négy fal között. Egy új élet, egy új család, együtt indulunk el az ismeretlenbe itt Magyarországon... Ma este jön az első fürdetés

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

