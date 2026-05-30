Eddig tartott a szárazság, esős idővel zárjuk a hetet

A napsütéses hetet esősebb időjárással zárjuk, így alakul a hétvége.

Mikor érkezik az eső?

A szombatot még napos idővel indítjuk, azonban a nap későbbi részében észak felől megérkeznek a felhők. Ekkor záporokra lehet számítani, főként az északkeleti országrészben, amelyeket erősebb északnyugati szelek is kísérhetnek majd. A hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.

Vasárnap maradnak a gomolyfelhők, de csapadékra már csak helyenként lehet számítani. Az élénk légmozgás mellett 25-30 fokos maximumokra számíthatunk.

A jövő hét is hasonlóan indul: hétfőn a napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, ám esőre már kisebb az esély. A hőmérséklet minimálisan csökken, 26-27 fok körüli csúcsértékek várhatók majd - írja a Köpönyeg.