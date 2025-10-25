„Nagyon hirtelen jött egy betegség” – Elveszítette imádott édesapját a Megasztár versenyzője

Németh Beáta igazi harcosnak tartja magát, és tudja, semmit sem adott neki könnyen az élet. A Megasztár 45 éves versenyzője különleges és cseppet sem egyszerű helyzetben volt a válogatók során. Mivel lányával, Vandával együtt jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, nem volt kizárt, hogy mindketten bekerülnek az élő show-ba. Végül – a mesterek döntése alapján – csak Bea mehetett tovább, így összeszorult szívvel, de annál nagyobb bizonyítási vággyal nekiindulva folytatta tovább Bea a versenyt.

Legnagyobb fájdalmáról vallott a Megasztár versenyzője (Fotó: Máté Krisztián)

A Bors a közös házban látogatta meg Beát, aki 1998 óta rendszeresen jelentkezik tévés tehetségkutatókba, hiszen már kislánykorában felfedezte, hogy a színpad a valódi otthona. Az énekesnő csak azt sajnálja, hogy eddigi legnagyobb sikerének már nem örülhetett együtt azzal, aki talán a legközelebb állt hozzá.

A fájdalom és a veszteség gyerekkorom óta jelen van az életemben, ezek kisebb mértékű veszteségek voltak.

„Persze attól is függ, ki hogyan éli meg ezeket a nehéz érzéseket. Én az a beállítottságú ember vagyok, aki nagyon tud szenvedni egy adott fájdalomtól, nagyon benne tudok lenni, viszont, ha boldog vagyok és örülök valaminek, akkor azt is nagyon megélem. Széles amplitúdójú nő vagyok, én így érzek. Fájdalmak voltak, nagyobb fájdalmak szerencsére nem, egyet kivéve” – kezdte érzelmesen a Borsnak a Megasztár 2025 egyik nagy reménysége, Németh Beáta. A beszélgetés ezen pontján sóhajtott egyet, majd megosztotta velünk a legnagyobb fájdalmát.

A Megasztár versenyzője egy éve veszítette el az édesapját (Fotó: Máté Krisztián)

Gyászol a Megasztár versenyzője: Tavaly vesztette el az édesapját

Németh Bea rendületlenül hisz abban, hogy édesapja most fentről figyeli a színpadi sikereit.

„Egy évvel ezelőtt veszítettük el édesapámat. Ez elég rosszul érint, mert ő végigkísérte ezeket a dolgokat szépen csendben, a háttérbe vonulva. Mármint az éneklést és a színpad iránti szeretetemet. Én 1998 óta jelentkezem tévés tehetségkutatókba, tehát nem a Megasztár az első, és ő már nem érhette meg, hogy milyen sikert értem el, mert ez már egy siker, hogy bejutottam az élő show-ba.”

Sajnos ő ennek már nem lehet részese, de bízom benne, hogy látja és így is büszke rám.

„Én hiszek ebben. Nagyon hirtelen jött egy betegség, így ez váratlanul ért mindannyiunkat, de ha lehet ilyet mondani, akkor szerencsére nem voltak nagy fájdalmai, úgyhogy szépen ment el” – mondta szomorú szemekkel Herceg Erika csapatának versenyzője.