Herceg Erika kitálalt a Megasztárról: Így érintette Németh Bea kiesése

A TV2 Megasztár harmadik élő show-ja ezúttal sem múlt el dráma és érzelmek nélkül. A szombat esti adás igazi hullámvasút volt, ahol a versenyzők és a mesterek egyaránt próbára lettek téve. Herceg Erika eddig hibátlan szériát tudhatott magáénak, most azonban eljött az este, amikor neki is búcsúznia kellett egyik tehetségétől. A kiesés különösen fájdalmas volt számára, hiszen a legvégén három versenyzőjével várta a nézők döntését. A feszültség érezhető volt a stúdióban, a zsűritagok között pedig újra fellángoltak a viták – Curtis, Marics Peti és Tóth Gabi sem hagyta szó nélkül a történéseket, ahogy Erika is próbálta megvédeni döntéseit és versenyzőit a maga karakán stílusában.

Herceg Erika Megasztáros karrierjének az egyik legnehezebb napját élte át tegnap (Fotó: Kovács Dávid)

Herceg Erika versenyzője váratlanul távozott a műsorból

Herceg Erika számára érzelmileg is nehéz este volt, hiszen Németh Bea távozása nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megérintette.

Ezt nem lehet szavakba önteni, amikor már ott van mindhárom versenyződ, és mindannyiukhoz kötődsz. Több héten keresztül dolgozol velük, és nemcsak szakmailag, emberileg is kapcsolódsz hozzájuk – nagyon nehéz az elengedés

– mondta a műsor után. Erika hozzátette, hogy bár tudták, a verseny felgyorsult, a búcsú így is váratlanul nehéznek bizonyult: „Tudtuk, hogy ez lesz, várható volt. A verseny fel van gyorsulva. Sajnálom, hogy nem tizenkét élő show van egyébként… de az embernek erre fel kell készülnie” – fogalmazott a mester, aki biztos abban, hogy a versenyzőjével ezután sem szakadnak el egymástól: „Biztosan tartani fogjuk a kapcsolatot a jövőben is, figyelemmel kísérem majd a pályafutását” – tette hozzá Németh Bea kapcsán.

Németh Bea útja eddig tartott a Megasztárban (Fotó: Kovács Dávid)

Debütált az új dala

Az este azonban nemcsak a búcsúról szólt, hanem egy új kezdet is megjelent benne: Herceg Erika ugyanis előadta vadonatúj dalát, a „Sebzett” című szerzeményét, amely már minden zenei platformon elérhető. Az énekesnő hosszú évek után tért vissza a színpadra, és láthatóan mélyen megérintette, hogy újra közönség előtt állhat: „Nagyon ritkán fordult az elő, hogy a színpadon legyek az utóbbi hat évben, felemelő érzés volt hazatérni. Picit még be vagyok rozsdásodva, sőt, nagyon” – vallotta be nevetve. Bár sokan remélik, hogy ez csak a kezdet, Erika egyelőre nem tervez teljes visszatérést az énekléshez.

Nem célom aktívan visszatérni a színpadra. Egy gondolatot, érzelmet akartam közvetíteni, amivel lehet, hogy segítek sok sebzett szívnek

– mondta a megható pillanat után.