Lékai-Kiss Ramóna megszólalt a Megasztár új évadáról: „Lesz sírás, nevetés, nagy sikoltozások”

Már több mint egy hónapja annak, hogy kiderült, Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra vezetik majd a Megasztár 2026-os évadát. Ráadásul a napokban az ítészeket is bejelentették, akik Marics Peti, T. Danny, Herceg Erika és Dallos Bogi lesznek. A Nagy Duett zsűritagja most ennek apropóján mesélt lapunknak az új évadról.

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Ő 2026-os szezonja után a Megasztár 9. évadát fogja vezetni (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár évadaiban még sosem fordult elő, hogy két nő vezette volna a műsort, de úgy tűnik, ennek is eljött az ideje. Ráadásul Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna két igazi vagány, szókimondó csajként ismertek, akik régóta barátok is, így ahhoz kétség sem férhet, hogy meglesz a kémia a képernyőn.

„Őszintén mondom, hogy eszembe sem jutott az, hogy a Megasztárban én legyek az egyik műsorvezető. Azt meg, hogy ketten, Nórival együtt vigyük ezt az egészet, tényleg csak álomnak tűnt. De ez most teljesült és szerintem a bejelentő videóban, amit nagyon sokan láttak, tényleg látszott rajtam az öröm és a döbbenet” – idézte fel Rami.

Hiszem, hogy két nő csak jó tehet egy műsornak. Nórival nagyon szeretjük egymást, barátok vagyunk hosszú-hosszú évek óta, és szerintem az az energia, amit mi odapakolunk majd mind a nézőknek, a stábtagoknak és a zsűrinek, nagyon tetszeni fog, legalábbis, bízom benne. Az biztos, hogy lesz sírás, nevetés, nagy sikoltozások, de igyekszünk megfelelő mértékben átadni ezt a kamerák előtt

– vallotta be.

A napokban jelentették be a Megasztár zsűrijét, köztük Herceg Erikával, Rami szerint jót tesz a műsornak a sok női energia (Fotó: TV2)

A Megasztár új évada valóra váltotta Rami álmát

Lékai-Kiss Ramóna Nagy Duettes szereplése és zsűrizése után sem gondolta volna, hogy valaha lehetősége lesz a Megasztár műsorvezetőjeként színpadra lépni, ez most mégis megvalósul.

„Ilyen értelemben a Megasztár sosem jutott eszembe, hogy én lehetnék az egyik műsorvezető, de csupán azért, mert számomra ez egy nagyon ikonikus műsor. Emellett olyan régóta itt van a TV2-nél, hogy bár mindig egy nagyon szerethető, ha nem az legszerethetőbb műsornak gondoltam, de valahogy ha szóba került, akkor mindig inkább rajongó nézőként tekintettem rá. Szóval szinte hihetetlen, hogy most ott leszek, és nem is akárhogy, hanem Nóri mellett, mint műsorvezető” – árulta még el boldogan az idei szezon házigazdája, aki Szépréthy Rolit váltja ezen a poszton.