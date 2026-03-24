Lékai-Kiss Ramóna először szólalt meg a Megasztárról: „A Megasztár volt az utolsó, amire gondoltam”

A rajongók legnagyobb örömére idén ismét keresik az év hangját, a Megasztár 9. évadában, amit természetesen ismét Ördög Nóra vezet majd, de Till Attila és Szépréthy Roland után, akikkel a korábbi szezonokat vezették, most ismét új műsorvezetőtársat kapott, nem is akárkit. A Nagy Duett 8. évadának zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna maga sem számított erre a megtiszteltetésre, amiről most a Borsnak szólalt meg először.

Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Ő 2026-os szezonja után a Megasztár új évadát vezeti majd (Fotó: Máté Krisztián)

Rendhagyó módon a Megasztár 2026-os évadának házigazdája két női műsorvezető lesz, ugyanis Ördög Nóra Lékai-Kiss Ramónával vezeti majd a tehetségkutatót. Erre Fischer Gábor Instagram-videójában derült fény a hétvégén, ahol Nóri még meg is hatódott a hír hallatán. A felvétel szinte végigsöpört a neten, a színésznő pedig most lapunknak röviden meg is szólalt ezzel kapcsolatban, A Nagy Duett 6. adása után.

Őszintén mondom, hogy eszembe sem jutott az, hogy a Megasztárban én legyek az egyik műsorvezető, azt pedig, hogy Nórival ketten vigyük ezt az egészet a hátunkon, álmomban sem gondoltam volna, de úgy tűnik, ez most mégis megvalósul

– kezdte mosolyogva Rami.

Lékai-Kiss Ramóna jelenleg A Nagy Duett zsűrijében foglal helyet, Kasza Tibi, Horváth Tamás és Stohl András mellett (Fotó: Máté Krisztián)

Lékai-Kiss Ramóna azt hitte, csapatépítőre hívják

A Nagy Duett 2026-os évadának zsűritagja azt is elárulta, hogy a videóban azért is volt ekkora a meglepetés, mert ők teljesen más típusú megbeszélésre számítottak. De természetesen nagyon boldog a lehetőség miatt.

„Szerintem a videóban is, amit nagyon sokan megnéztek, látszik az őszinte döbbenet. Amikor behívtak minket, azt gondoltam, hogy talán lesz valami nyáron, egy nagy csapatépítő mondjuk, és azt beszéljük meg, bár az gyanús volt, hogy kameráznak, de a Megasztár volt az utolsó, amire gondoltam” – vallotta be nevetve Lékai-Kiss Ramóna.

De persze elképesztően örülök neki, különösen azért, mert ahogy Nóri a videóban is elmondta, nagyon szeretjük egymást, sőt a magánéletünkben barátok is vagyunk már hosszú évek óta

– tette még hozzá boldogan.