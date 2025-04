A Megasztár énekesnője: A hajamat is levágattam, nem akartam, hogy még egyszer megtépjenek

Bánsági Petronella számára érzelmi hullámvasúttal értek fel az elmúlt hónapok. A Megasztár egyszerre volt euforikus, de fájdalmas tapasztalat is a számára. A rosszindulatú kommentelők nem kímélték, de megtalálta azokat az embereket, akikre támaszkodhat. Nem adta fel az álmát, szorgosan dolgozik azért, hogy énekesnőként és színházban is érvényesülhessen.

Bánsági Petronella a Megasztár óta tapasztaltakról beszélt (Fotó: TV2)

Bánsági Petronella az utálkozókról: „Majdnem sikerre jártak”

„A Megasztár után lényegében egy hónap pihenőt tartottam. Azért ez nem teljesen így volt, mert a Madách Színházban van egy kisebb szerepem a Nyomorultakban, és voltak sajtómegjelenések is. Mikor megkérdezték, hogy jól vagyok-e, azt feleltem, hogy igen, de valójában nem így volt. Azt gondolom, minden szereplőnek kellett egy kis idő, hogy feldolgozza azt az időszakot. Nekem különösen, mert eszméletlenül sok bántást kaptam” – idézte fel a fiatal tehetség, aki korábban is beszélt arról: fenyegető üzeneteket kap. Most elárulta: volt, hogy nem álltak meg itt a rosszakarók.

„A mai napig kapok bántásokat. Már a hajamat is átfestettem és levágattam, mert nem akartam, hogy még egyszer előforduljon, hogy megtépnek az utcán. Nem tudom, hogy mit akarnak elérni azok, akik bántanak, de majdnem sikerrel jártak. A Megasztár óta voltak pillanatok, amikor komolyan elgondolkoztam azon, hogy végleg otthagyom a színpadot, és mondjuk fodrász leszek.”

Aztán rájöttem, hogy én csak ehhez értek és csak ezt szeretem csinálni

– fejtette ki.

A Megasztár utáni idők

„A negatív tapasztalatok mellett aztán mindig jön egy kis fény, például a buszon csak úgy rám mosolyogtak, vagy megkérdezték, hogy: te vagy az az énekesnő? Rájöttem: nem igaz, hogy mindenki utál. Kemény velem a sors, de ez is csak megedz, erősebbé tesz. Tényleg kezdenek jóra fordulni a dolgok, éppen a napokban nagy döntést kellett meghoznom: két színház közül választhattam, ahol ezután játszani fogok. A Színművészetire is megpróbálok újra jelentkezni, készülnek dalaim, és fellépéseim is lesznek a nyáron” – mosolyodott el Bánsági Petronella, majd hozzátette: