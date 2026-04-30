Egyre nő a nyomás az Exatlon Hungary-ben, újabb párbaj közeleg

Szerdán a Bajnokok megdöbbentő vereséget szenvedtek az Exatlon Hungary-ben, hiszen a Kihívók 10:0-ra nyerték a második végjátékot. A pirosak egyetlen pont nélkül maradtak, így biztossá vált, hogy bajnok lány esik ki a versenyből.

Ekler Luca térhetett vissza a párbajról, Halász Jázmin számára ért véget az Exatlon Hungary, a pirosak mindössze öten maradtak. A verseny ma robog tovább, ráadásul férfi medáljátékkal, majd a végjáték első fordulójával, ami ezúttal a fiúk sorsáról dönt. Ha a Bajnokok nem tudják összeszedni magukat a tegnapi sokk után, akkor bizony ismét párbajozni fognak. Hatalmas a nyomás a pirosakon, miközben a kék csapat egyre nagyobb magabiztossággal lép pályára, hiszen zsinórban három bajnokot búcsúztattak.