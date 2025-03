Már biztos: Együtt van a Megasztár énekesnője és a Hogyan tudnék élni nélküled? szépfiúja

Szerelem szövődött a két színész-énekes között. A Megasztár 7. évadának egyik legmeghatározóbb alakja Bánsági Petronella volt. A göndör hajú tehetséges lány ugyan megosztotta a közönséget, de végül az elődöntőig menetelt. Azóta is készíti új dalait és a Madách Színházban szerepel. Úgy fest, most a szerelem is rátalált. A Hogyan tudnék élni nélküled? című kasszasiker film szépfiúja, Kirády Marcell csavarta el a fejét.

Bánsági Petronella szerelmes: a Hogyan tudnék élni nélküled? című film szépfiújával jár (Fotó: TV2)

Rátalált a boldogság a Megasztár énekesnőjére

A Megasztár felfedezettje, Bánsági Petronella már gyerekként is feltűnt a képernyőn, az Ének Iskolája versenyzőjeként. Azóta vonzza a színpad, a siker felé vezető út azonban számára igencsak göröngyös.

„Az Ének Iskolája után nem sokkal gyerekszereplőként voltam jelen a Madách Színházban. Már akkor éreztem, hogy az előadó-művészet és a színészet az én utam. Most sem érzem ezt másképp. A Megasztárba pedig azért jelentkeztem, mert az elmúlt egy évem nagyon nehéz volt, és úgy érzem, hogy ez a megmérettetés abban is segít, hogy leküzdjem azt a sok terhet, ami rajtam van, és visszanyerhetem az önbizalmamat” – mesélte korábban a hot! magazinnak Petronella, aki azt is elárulta, az iskolában sokat bántották, cikizték, többek között göndör haja miatt. A gimnázium után nem sikerült a felvételije a színművészetire, amit nagy csalódásként élt meg. A Borsnak korábban elmondta, végül szerető baráti köre alakult ki, de a párválasztásban eddig nem volt szerencsés.

„A párkapcsolatot illetően azonban mindig rosszul választok. Mindig belefutok a zsákutcába. Kétféle fiúval volt eddig dolgom. Az egyik, aki nem mer a szemembe nézni. A másik, aki belenéz, és utána úgy rángat damilon, ahogy akar” – fogalmazott.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film szépfiúi: Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti (Fotó: Szabolcs László)

Szerelmes a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Most azonban a nehézségek után boldogabb időszakot élhet meg. A hétvégén egy romantikus randiról jelentkezett be a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm sztárjával, Kirády Marcell-lel, közhírré téve: immár egy hónapja alkotnak boldog párt.