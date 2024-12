"Ez az egész csak megerősített engem..." – először szólalt meg eltűnése óta Lovas Annabella

Lovas Annabella óriási riadalmat okozott az elmúlt héten, hiszen a Nagy Ő egykori versenyzője november 29. óta nem adott hírt magáról... A fiatal lány már az utóbbi hónapokban is furcsán viselkedett: tőle szokatlan dolgokat osztott meg a közösségi médiában, és előfordult, hogy egy-két hétre törölte magát az Instagramról és a Facebookról. Később aztán kiderült, mi áll a furcsaságok hátterében, ugyanis a lánynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Erről persze nem beszélt szívesen, ami nem meglepő, hiszen valószínűleg őt is sokkolta a hír. Éppen ezért, inkább a spiritualitás felé fordult, majd elkezdett utazgatni a nagyvilágban. Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is megfordult az elmúlt egy évben, ahonnan a jelek szerint nem jött haza. A magyar rendőrség oldalán ugyanis múlt héten megjelent egy körözés, miszerint Annabella hollétéről november 29. óta nincs információ, azaz a lány eltűnt...

Lovas Annabella eltűnése: először szólalt meg a történtek után Fotó: TV2

Lovas Annabella megszólalt eltűnéséről

Annabelláról közel két hétig nem lehetett tudni semmit, még édesapja is kétségbeesetten üzent neki az egyetlen platformon, ahol tudott, a TikTokon. A lányt ekkor már a spanyol hatóságok is keresték, s még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy", ami mindenképpen aggasztó információ. Ám nem telt el közel egy nap a körözés kiadása után, azonnal érkezett a jó hír: a spanyol La Provincia nevű lap arról számolt be, hogy december 12-én, csütörtök délután megtalálták a lányt egy hotelban a Kanári-szigeteken, és szerencsére jó állapotban van! Ezek után a helyi hatóságok is törölték a körözést, ahogy ezt a magyar rendőrség is megtette, a netezők pedig azt várták, hogy vajon mikor szólal meg a történtekről a lány... Nos, nem kellett sokat várni!

Ahogy azt említettük, Annabella a TikTok-oldalát még megtartotta, ahol az eltűnését követően megjelentek az aggódó kommentelők, akik támogató üzenetekkel bombázták a lányt. Egy ilyen üzenet alatt jelentkezett be végül a Nagy Ő egykori versenyzője, aki megköszönte a támogatást, és kifejtette, hogy mi történt. Bár az eltűnésével kapcsolatosan konkrétumokat nem írt, azt megjegyezte, hogy a daganatos kezelés okozta nyomok nem múltak el csak úgy, s ezt nehéz volt neki feldolgozni. Viszont most már úgy érzi, rendet tett a fejében, és a történtek csak megerősítették.

Persze, nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem

— fogalmazott a lány, aki egyelőre még a többi oldalát nem aktiválta, de lehet, hogy a közeljövőben erre is sor kerül majd.