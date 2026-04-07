BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Herman névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Csoda történt: a 15 hónaposan gyámság alá került Márkot visszakapták a szülei

gyámság
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 13:00
kiskorúnagymama
Zita hónapokon át sajátjaként nevelte a kis Márkot, miután a család körülményei miatt hozzá került a kisfiú. A történet azonban ritka fordulatot vett: a fiatal szülők összeszedték magukat, és a kisfiú végre hazatérhetett.
Lukács-Sánta Andrea
A szerző cikkei

Ritka a happy end egy gyerekelhelyezési ügy végén, most mégis ez történt! Boldog a nagymama, boldog a kisbaba és boldogok a szülők. Zita pár hónapig teljesen egyedül nevelte kisunokáját. Rákényszerült, hogy kérje a gyermek gyámság alá helyezését, mert Márkot ki akarta menteni a méltatlan körülmények közül. Márk ma már édesanyjával és édesapjával élhet és boldogabb, mint valaha.

Márk gyámság alatt volt nagymamájánál, de most visszakerült a szüleihez Fotó: családi album


A gyámságnak vége, Márk visszakerült az édesanyjához


Zita 52 évesen vált saját unokája „anyjává”: egy kilátástalan családi helyzetből mentette ki a 15 hónapos Márkot és minden erejével azért küzdött, hogy a gyermek biztonságban legyen. A gyámság volt az egyetlen megoldás a kisfiú érdekében. Ez akár egy életre is szólhatott volna, ha időközben a fiatalok, akik még kiskorúak voltak Márk születésekor, közben felnőtté nem válnak, és nem csak az életkorukat tekintve.

A fiam és a menyem pár hónapja szakítottak. Pedig nagyon szerették egymást, de annyira fiatalok voltak még, amikor Márk született, hogy azt sem tudták, mi zajlik valójában. Nekem kellett két lábbal a földön állnom, mert a lány szülei akkor nem voltak arra alkalmas helyzetben, hogy segítsenek a fiataloknak

- mesél a kezdetekről Zita.

Zita, a fiatalos nagymama már most hiányolja a kisunokáját, de tudja, hogy most már jó helyen van Fotó: családi album

Az asszony fia Németországban dolgozott néhány hónapig és amikor hazajött, meglepődött, hogy a kisfia már nincs Zitánál.

A fiam csodálkozott, hogy odaadtam a gyereket az anyjának, először csak pár napra, később hosszabban is, de aztán belátta, hogy jól tettem. Szinte csoda történt abban a kis faluban, ahol élnek, a probléma, ami miatt szinte ki kellett menekítenem onnan a gyereket, megszűnt. A család szomszédjában ugyanis drogosok éltek, akik a környéket terrorizálták és romba döntötték. Most azonban, hál' Istennek, lecsukták őket, és a környék végre fellélegzett. A menyem családja is megszabadult a démonoktól, és végre szépen élnek. Biztonságos körülményeket tudnak nyújtani a kisunokámnak, a menyemnek és hihetetlen, de a fiamnak is, mivel a fiatalok végre kibékültek!

- teszi hozzá boldogan Zita.
 Az asszony mindig is remélte, hogy átmenetileg van csak nála a kis Márk, soha nem tiltotta a gyereket az anyukájától, azt vallja, hogy a kicsinek az anyja mellett a helye, és inkább segíteni kell a fiatalokat, hogy nyugodtan nevelhessék a saját gyereküket.

Nem mondhatok rosszat a menyemről, mindig is harcolt a fiáért, de amíg nem voltak jók a körülmények, nem mondhattam vissza a gyámságot. Mostanra rendeződött minden, imádják egymást anya és fia. Én már szinte nem is érdeklem az unokámat 

- meséli nevetve Zita.

Az asszony éjszakai takarításból él, egy kórházban dolgozik Budapesten. Végre újból élheti a korának megfelelő, nagymamás életet, és TikTok-csatornáján mesél tapasztalatairól a követőinek.

@zita010374 Márk visszakerült az Édesanyjához 🙏❤️Végetért a gyámságom felette #zita #foryoupage❤️❤️ ♬ eredeti hang – Ábrahám Zsolt - Ábrahám Zsolt

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
