Csoda történt: a 15 hónaposan gyámság alá került Márkot visszakapták a szülei

Ritka a happy end egy gyerekelhelyezési ügy végén, most mégis ez történt! Boldog a nagymama, boldog a kisbaba és boldogok a szülők. Zita pár hónapig teljesen egyedül nevelte kisunokáját. Rákényszerült, hogy kérje a gyermek gyámság alá helyezését, mert Márkot ki akarta menteni a méltatlan körülmények közül. Márk ma már édesanyjával és édesapjával élhet és boldogabb, mint valaha.

Márk gyámság alatt volt nagymamájánál, de most visszakerült a szüleihez Fotó: családi album



A gyámságnak vége, Márk visszakerült az édesanyjához



Zita 52 évesen vált saját unokája „anyjává”: egy kilátástalan családi helyzetből mentette ki a 15 hónapos Márkot és minden erejével azért küzdött, hogy a gyermek biztonságban legyen. A gyámság volt az egyetlen megoldás a kisfiú érdekében. Ez akár egy életre is szólhatott volna, ha időközben a fiatalok, akik még kiskorúak voltak Márk születésekor, közben felnőtté nem válnak, és nem csak az életkorukat tekintve.

A fiam és a menyem pár hónapja szakítottak. Pedig nagyon szerették egymást, de annyira fiatalok voltak még, amikor Márk született, hogy azt sem tudták, mi zajlik valójában. Nekem kellett két lábbal a földön állnom, mert a lány szülei akkor nem voltak arra alkalmas helyzetben, hogy segítsenek a fiataloknak

- mesél a kezdetekről Zita.

Zita, a fiatalos nagymama már most hiányolja a kisunokáját, de tudja, hogy most már jó helyen van Fotó: családi album

Az asszony fia Németországban dolgozott néhány hónapig és amikor hazajött, meglepődött, hogy a kisfia már nincs Zitánál.

A fiam csodálkozott, hogy odaadtam a gyereket az anyjának, először csak pár napra, később hosszabban is, de aztán belátta, hogy jól tettem. Szinte csoda történt abban a kis faluban, ahol élnek, a probléma, ami miatt szinte ki kellett menekítenem onnan a gyereket, megszűnt. A család szomszédjában ugyanis drogosok éltek, akik a környéket terrorizálták és romba döntötték. Most azonban, hál' Istennek, lecsukták őket, és a környék végre fellélegzett. A menyem családja is megszabadult a démonoktól, és végre szépen élnek. Biztonságos körülményeket tudnak nyújtani a kisunokámnak, a menyemnek és hihetetlen, de a fiamnak is, mivel a fiatalok végre kibékültek!

- teszi hozzá boldogan Zita.

Az asszony mindig is remélte, hogy átmenetileg van csak nála a kis Márk, soha nem tiltotta a gyereket az anyukájától, azt vallja, hogy a kicsinek az anyja mellett a helye, és inkább segíteni kell a fiatalokat, hogy nyugodtan nevelhessék a saját gyereküket.

Nem mondhatok rosszat a menyemről, mindig is harcolt a fiáért, de amíg nem voltak jók a körülmények, nem mondhattam vissza a gyámságot. Mostanra rendeződött minden, imádják egymást anya és fia. Én már szinte nem is érdeklem az unokámat

- meséli nevetve Zita.