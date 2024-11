„Bárkivel elmennék” - A Kőgazdag Fiatalok sztárja elárulta, ezt műsort vállalná be a legszívesebben

A Kőgazdag Fiatalok 2. évada ugyan véget ért, de szereplőket biztosan láthatjuk majd még, hiszen, ahogy PSG Ogli helyet kapott a Dancing with the Stars 5. évadában, úgy lehet, hogy más műsorokban is számítanak majd rájuk. Tuvic Szandi nagy vágya, hogy az Ázsia Expresszbe meghívják, természetesen Olivérrel, hiszen úgy érzi nem csak izgalmas lenne, de jól is tudnának teljesíteni. Egy apró dolgot leszámítva, Szandi akár a tökéletes jelölt is lehetne a műsorra, saját bevallása szerint.

Kőgazdag Szandi elárulta szerinte tökéletesen alkalmas lenne az Ázsia Expressz új évadára (Fotó: Máté Krisztián)

A Kőgazdag Fiatalok kebelcsodája elárulta, hogy a csapat bármelyik tagjával szívesen bevállalná ezt a kalandot, de mégiscsak PSG Oglival érezné a legjobban magát.

– Bárkivel elmennék a Kőgazdag Fiatalok szereplői közül, szerintem ebben az évadban olyan volt a társaság, hogy mindenkivel megtaláltam a közös hangot. De nyilván Olivérrel mennék a legszívesebben, biztos az lenne a legjobb, ha mi ketten mennénk. Szétoltanánk egymást, mert mindketten nagyon hangosak vagyunk, meg nagyon akaratosak, szóval nagyon vicces páros lennénk – mesélte.

Persze a rongyrázós műsor után sokakban felmerül a kérdés, hogy hogyan is bírnák ők ezt a nélkülözést, de Szandi szerint nem kérdés, hogy nagyon jól:

Simán bevállalnám, nem félek semmitől, kivéve a kígyóktól, mondjuk azoktól nagyon. Az evéssel se lenne gond, már összement a gyomrom, mert rengeteget diétáztam mostanában és nem is vagyok finnyás, szinte bármit megeszek. Sőt, őszintén még az se feltétlenül zavar, ha nem tudok előtte mondjuk kezet mosni vagy kézzel-lábbal kell ennem.

– Ha stoppolnék biztos vagyok benne, hogy felvennének, vagy max felhúznám a pólómat ha mégsem. Valószínűleg azzal sem lenne gond, hogy befogadjanak éjszakra, mert több nyelven beszélek, nagyon jól kommunikálok és nem is vagyok válogatós, szóval nekem bármilyen hely megfelelne – tette még hozzá.

Az Ázsia Expressz fizikailag nagyon megterhelő lehet

Ha mindez igaz, akkor Szandi valóban ideális szereplő lehet az Ázsia Expressz 6. évadára, csakhogy akad egy bökkenő, amin addig még nem ártana dolgozni.

Az állóképességem egy kritikus pont. Akármennyire előadom, hogy sportolok meg edzek, de amikor nem működött a lift két napig és fel kellett sétálnom a harmadikra alig bírtam. Ráadásul nem is vagyok nagyon erős, meg ami a legrosszabb, hogy nem vagyok kitartó. Nem igazán van olyan, ami motiválna arra, hogy küzdjek a végsőkig és ez az életben is így van. De lehet ott más lenne

– vallotta be őszintén.