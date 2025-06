Kőgazdag Aurélnak nem megy a csajozás: „Félek az elutasítástól, rossz visszajelzéstől”

Kőgazdag Aurélt (polgári nevén Bárány Aurél) a Kőgazdag fiatalok című műsorban ismerte meg az ország, ahol gyakran megosztó stílusával vonta magára a figyelmet. Most viszont egy interjúban meglepően őszintén vallott arról, hogy a magabiztos külső mögött sokszor bizonytalanság, félelem és feszültség lapul.

Kőgazdag Aurél szülei 14 éves korától engedték a fiatalnak, hogy élje a saját életét (Fotó: Mediaworks Archív)

Kőgazdag Aurél gátlásai és szorongása

Kőgazdag Aurél, az ország egyik legismertebb "Kőgazdag fiatalja" elárulta, hogy a csajozás még mindig nem megy neki igazán. A fiatal luxuséletet él, saját bevallása szerint azonban ez közel sem jelenti azt, hogy mindig magabiztos lenne.

Ha nem beszéltünk előtte Instán sokat, akkor nem tudok nyitni. Félek az elutasítástól, rossz visszajelzéstől

– vallotta be a Borsnak adott exkluzív interjújában. Érdekesség, hogy még sosem utasították el, de ez nem szünteti meg benne a szorongást. Randira is úgy tud elmenni, ha előtte iszik egy-két italt, hogy oldja a gátlásait.

A közösségi oldalakon sokan keresik meg, „az ölébe hullanak a lehetőségek”, ahogy ő fogalmaz. És hogy a pénz és az autók miatt keresik-e? Erre is őszintén válaszolt:

„Biztos hozzá tesz az is egyébként, hogy azért felkapott vagyok és ami körülöttem volt és van. Autók, műsorok, sokat hozzátesz, hogy népszerű vagyok.”

Ha viszont a konkrét ismerkedésről van szó, a Kőgazdag fiatalok Aurélja így fogalmaz:

Nekem nincs csajozós szövegem, nekem nem kell beszélnem általában. Van egy megjelenésem, főleg, amikor a saját autómmal vagyok, akkor aztán körberajongás van. Van két autóm, azzal felvágok, de most nem komolyat keresek.

Kőgazdag Aurél úgy tapasztalta, hogy neki elég csak megjelennie valahol, a többi már magától alakul – ha ismerkedésről van szó (Forrás: Bors)

Mindent a szemnek, de...

Fontosnak tartja kiemelni, a kocsikázás és a csajozás számára két külön világ. Ha bevezet a városba, akkor nem azért indul, hogy valakit felszedjen, hanem egyszerűen élvezi, hogy vezetheti kedvenc autóit. Persze, ha kiszáll és felimserik, odamennek hozzá, akkor nincs ellenére a közös kép. De szigorúan csak az autón kívül.

Nem szoktam nagyon csajozni, amikor karikázok a városban. Megismernek a netről persze, kérnek képet, de nem viszem el őket egy körre sem.

A Kőgazdag Aurél apja által biztosított háttér és a luxus tehát nem minden – ezt maga Aurél is kezdi felismerni. Most először engedett betekintést a csillogás mögé, és megmutatta, a népszerűség és a gazdagság nem véd meg az önbizalomhiánytól.