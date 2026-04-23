„Tekintve a helyzetet, azért az ember fejében átfut mindenféle…” – Pablo Escobar testőre környékezte meg Jolly csinos barátnőjét

Szuperák Barbi és párja, Jolly nem mindennapi vakációra fizettek be! A magyar sztárpár két hétre lelépett Kolumbiába, ahol a pihenés helyett inkább a sötét múltat és a szaftos kalandokat választották. A csinos énekesnő a Borsnak mesélte el, azt a félelmetes pillanatot, ami Medellínben Pablo Escobar városában történt velük. Összetalálkoztak ugyanis a néhai drogbáró fivérével és két testőrével.

Jolly és párja, Szuperák Barbi a híres drogbáró, Escobar nyaralója előtt (Fotó: Szuperák Barbi/Bors)

Pablo Escobar testőre környékezte meg Jolly párját, Szuperák Barbit

A páros nem érte be tehát a kötelező látnivalókkal, egy kint élő magyar segítségével sikerült bejutniuk Escobar legbelsőbb köreibe. Találkoztak a drogvezér testőreivel és testvérével, Robertóval is, aki egykor a kartell piszkos anyagi ügyeiért felelt. Az egykori könyvelő, aki túlélte a kartellháborúkat, majd a börtönt is megjárta, ahol egy levélbomba miatt ma már alig lát és hall, meglepő közvetlenséggel fogadta Jollyékat. A találkozó azonban váratlan fordulatot vett, amikor Barbi szépsége még a sokat látott testőröket is levette a lábáról.

„Megnéztük Escobar nyaralóját. Találkoztunk a testvérével, és beszélgettünk vele. Elmesélték a történetüket. Nagyon kedves volt. Vicces, de mégis picit félelmetes sztori, hogy találkoztunk a két testőrével is Escobarnak, és az egyik testőr velem akart fotózkodni. Úgy hozta oda a telefonját, hogy ő a saját mobiljával szeretne velem egy képet. Azért egy pillanatra elgondolkodtam, hogy mi van, ha valahol leadja a fotómat, és elrabolnak" – mesélte a Borsnak utólag már nevetve Barbi, aki hozzátette: „Nagyon aranyos volt egyébként, csak tekintve a helyzetet, azért az ember fejében átfut mindenféle.”

Tarcsi Zoltán Jolly párja, Barbi és Pablo Escobar testőre (Fotó: Szuperák Babrbi/Bors)

Örökbe fogadták Pablítót

A magyar szépség és párja még a La Catedral-ba, Escobar saját építésű luxusbörtönébe is bemerészkedtek, ahol Robertó személyesen avatta be őket a család sötét titkaiba. Már éppen kifelé tartottak, amikor megpillantottak az út közepén egy árva kutyát, egy francia bulldogot, amit azonnal örökbe fogadtak és stílusosan Pablítónak neveztek el.

„Körbejártuk a környéket, hogy megtudjuk, kié lehet a kutya, de valószínűleg kidobták. Féltettük, mert itt előfordulnak pumák, és nehogy elkapják, magunkkal vittük. De nem titok: rögtön beleszerettünk - főleg a drágám, mert régóta szeretett volna már egy ilyen kutyust. Elneveztük Pablítónak, majd elvittük egy állatorvoshoz, és egész nap vele voltunk, chipet is nézettünk, persze nem volt benne" - mesélte Barbi, aki mindenáron haza szerette volna hozni a négylábút, ám az állatorvosi szakvélemény és a bürokrácia végül közbeszólt.