"Nekem akkor ez volt a Mindenség" - Megmutatta, honnan indult Jákob Zoli

Jákob Zoli napjainkban az ország egyik leggazdagabb embere, aki egyben a legjószívűbb is: ezt nem egyszer bebizonyította már azzal, ahogy rendszeresen segít a rászorulóknak. Az egykori Nagy Ő emellett azt sem felejti el, honnan indult el annak idején: nemrég például a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan látogatott el a szülőházához, amely ma már elhagyatottan áll - szúrta ki a Metropol.

Gondoltad volna? Innen indult Jákob Zoli

Ahova egykor születtem, ma már lakatlan... Nekem akkor ez volt a Mindenség

- írta az Instagram-oldalán a körmöskirály, egy fotó kíséretében, amelyen a luxusautója mögött, a háttérben tűnik fel korábbi otthona, mintegy jelképezve azt, honnan indult el annak idején - és hol tart most.

A rajongók tetszését csakhamar elnyerte a kép, akik azt is hangsúlyozták: bár az életkörülményei megváltoztak, Zoli továbbra is ugyanaz az ember maradt, aki egykor volt.

Ilyenkor az ember látja, honnan hová jutott... És minden körülmények között ember maradtál. Mert te is átélted, tudod, milyen, és ilyenkor a jobb adni, mint kapni

- írta az egyikük a kommentszekcióban.

Az a hely, ahonnan a szorgalmad messze repített, de mindig visszavár!

- tette hozzá egy másik követő.

