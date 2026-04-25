Megható: Jákob Zoli hajléktalanszállóról segített hazajutni egy beteg nőnek

Jákob Zoli különleges utat választott magának, hiszen az ország egyik leggazdagabb embereként úgy döntött, hogy segít a nála rosszabb helyzetben lévőknek. Számtalanszor bizonyította már, hogy aranyból van a szíve, hiszen rendszeresen segít rászoruló családoknak, az ezekről készült videók pedig könnyekig hatják az embereket.

Jákob Zoli ismét segített

Most is egy olyan videóval jelentkezett Jákob Zoltán, ami biztos, hogy sokakat meg fog hatni, ugyanis egy beteg, hajléktalanszállóra került nőnek segített visszajutni az otthonába, amit az elhunyt, gyűjtögető édesanyja plafonig pakolt cuccokkal, és így már nem lehetett normálisan ott élni.

Eszternek segítettünk a hajléktalanszállóról visszajutni az otthonába, ahonnan sokéves bezártság és az anyukája halála után, betegen, a plafonig érő lomok miatt el kellett jönnie

– írta a videóhoz Jákob Zoli.

Eszter egy komoly szívműtét után 10 évig nem hagyhatta el az otthonát, mert az édesanyja nem hagyta neki, így akarta megvédeni őt. Jákob Zoltán most elvitette az ingatlanban lévő lomokat, kitakaríttatta a nő otthonát, ráadásul a villanyszámlát is rendezte és egyszeri anyagi támogatást is adott neki, hogy újraindíthassa az életét – mondani sem kell, hogy Eszter nagyon hálás volt, megköszönte a segítséget és megölelték egymást a hírességgel.

