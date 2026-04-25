KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Pár macskapóz közben

A macskapóz az új őrület – ettől biztos mindketten a csúcsra juttok

szexuális együttlét
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 20:45
intimitásszexpózszexpárkapcsolat
Kipróbáltátok a pároddal a létező összes szexpózt, és még sincs meg a kedvencetek? Az intimitást új szintre emelhetitek egy olyan technikával, amelytől még a párnáitok is dalolni kezdenek: ez nem más, mint a macskapóz. A szexológusok szerint a tömör gyönyör forrása!
Erdei Róbert Arnold
  • Az intimitás csúcsát jelenti a szexológusok szerint egy különleges szexpóz.
  • Sokféle technika áll a lepedőakrobaták rendelkezésére, de a macskapóz az egyik legjobb.
  • Az úgynevezett Coital Alignment Technique (CAT) során nem a vad akrobatikán van a hangsúly, hanem a milliméterpontos, mély közelségen.
  • A „macskapóz” előnye, hogy meditatív, a felek végig egymásra vannak hangolva, és az orgazmus garantált.

Az intim együttlét minden párkapcsolat alapja, ezért nem mindegy, hogyan merülünk el a vágyak tengerében. A paplan csak akkor tud igazán vadul hullámozni, ha eleresztjük a fantáziánkat és a csúcsra járatjuk azt. A szexpózok útvesztője végtelen, ám létezik egy olyan technika, amely messze kimeríti a különleges pozitúra fogalmát: ez nem más, mint a „macskapóz”!

A macskapóz átírja a hálószobai szabályokat. A paplan valósággal hullámzik tőle Fotó: fizkes / Shutterstock

Hódít a macskapóz

Létezik egy technika, amelyet az amerikai szexológusok Coital Alignment Technique-nek, röviden CAT, azaz „macska” módszernek kereszteltek. Az eredeti nevén koitális igazítási technika azért egy kihagyhatatlan, különleges szexpóz, mert közben a testek végig szorosan összeérnek, szinte eggyé olvadva egymással.

Edward Eichel német pszichoterapeuta 1980-ban fejlesztette ki a módszert, amely a misszionárius pózra épül. A behatolást követően a férfinak az alaphelyzethez képest feljebb kell elhelyezkednie a partnerétől úgy, hogy a mellkasa nagyjából a nő vállaival egy vonalba kerüljön. Az is jó megoldás, ha a férfi a kezeire támaszkodva tolja magát minél előbbre és minél fentebb.

A lényeg, hogy a felek végül szorosan egymáshoz tapadjanak, a szeméremcsontjaik összeérjenek, a férfi pedig a szokásos hintamozgás helyett függőleges mozgást végezzen.

A CAT-technika legnagyobb előnye az érzelmi intimitás fokozása, a testek ugyanis végig szorosan összeérnek, a mozgás lassabb, meditatív, és a felek teljesen egymásra hangolódnak. Mi több, a nő számára az orgazmus könnyebben elérhető.

(Healthline)

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
