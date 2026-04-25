A macskapóz az új őrület – ettől biztos mindketten a csúcsra juttok

Az intimitás csúcsát jelenti a szexológusok szerint egy különleges szexpóz.

Sokféle technika áll a lepedőakrobaták rendelkezésére, de a macskapóz az egyik legjobb.

Az úgynevezett Coital Alignment Technique (CAT) során nem a vad akrobatikán van a hangsúly, hanem a milliméterpontos, mély közelségen.

A „macskapóz” előnye, hogy meditatív, a felek végig egymásra vannak hangolva, és az orgazmus garantált.

Az intim együttlét minden párkapcsolat alapja, ezért nem mindegy, hogyan merülünk el a vágyak tengerében. A paplan csak akkor tud igazán vadul hullámozni, ha eleresztjük a fantáziánkat és a csúcsra járatjuk azt. A szexpózok útvesztője végtelen, ám létezik egy olyan technika, amely messze kimeríti a különleges pozitúra fogalmát: ez nem más, mint a „macskapóz”!

A macskapóz átírja a hálószobai szabályokat. A paplan valósággal hullámzik tőle Fotó: fizkes / Shutterstock

Hódít a macskapóz

Létezik egy technika, amelyet az amerikai szexológusok Coital Alignment Technique-nek, röviden CAT, azaz „macska” módszernek kereszteltek. Az eredeti nevén koitális igazítási technika azért egy kihagyhatatlan, különleges szexpóz, mert közben a testek végig szorosan összeérnek, szinte eggyé olvadva egymással.

Edward Eichel német pszichoterapeuta 1980-ban fejlesztette ki a módszert, amely a misszionárius pózra épül. A behatolást követően a férfinak az alaphelyzethez képest feljebb kell elhelyezkednie a partnerétől úgy, hogy a mellkasa nagyjából a nő vállaival egy vonalba kerüljön. Az is jó megoldás, ha a férfi a kezeire támaszkodva tolja magát minél előbbre és minél fentebb.

A lényeg, hogy a felek végül szorosan egymáshoz tapadjanak, a szeméremcsontjaik összeérjenek, a férfi pedig a szokásos hintamozgás helyett függőleges mozgást végezzen.

A CAT-technika legnagyobb előnye az érzelmi intimitás fokozása, a testek ugyanis végig szorosan összeérnek, a mozgás lassabb, meditatív, és a felek teljesen egymásra hangolódnak. Mi több, a nő számára az orgazmus könnyebben elérhető.

(Healthline)

