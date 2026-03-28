Jákob Zoltán a csomagtartója miatt vett Lamborghinit: „Nem okozott volna boldogságot egy hatodik Ferrari...”

Jákob Zoltán régen is szerette a szép autókat, nem csoda, hogy öt Ferrari tulajdonosa. A milliárdos üzletember nemrég egy Lamborghinit is beszerzett, bár egyelőre még nincs nála, mert most fóliázzák és készül a rendszáma, de hamarosan az is megérkezik majd Magyarországra. A típusváltásnak egyébként fontos okai voltak, amiről lapunknak adott interjújában mesélt.
A Crystal Nails és a Luxoya alapítója elárulta, az új kocsi esetében elsőként a csomagtartó méretét nézte meg, amelynek nagyobbnak kellett lennie, mint az eddigi sportkocsiknak, Zoli ugyanis szeretné minél több ajándékkal telepakolni. Mint ismeretes, Jákob Zoli alapítványa a beteg gyermekeket támogatja, így sokakban felmerül a kérdés, hogy mi alapján választja ki, mely családokat segíti személyesen is, hiszen folyamatosan járja az országot:
Van egy néhány főből álló csapatom, akik többek között ezzel foglalkoznak, hogy segítenek nekem a kiválasztási folyamatban. Rengeteg levelet kapunk, sok helyről. Napi szinten 50-100 levélről beszélünk, alig tudjuk őket átnézni. A fő szempont mindig az, hogy próbálok olyan helyen segíteni, ahol vagy beteg gyerek van, vagy ahol átmeneti problémába ütközött a család, például elveszítette a kenyérkereső a munkáját. Alapvetően az általam megoldható problémákon és a beteg gyerekeken van a fókusz.
Zoli alig várja, hogy a Lamborghinivel is adományozó körútra induljon, mint mondja, ez minden szempontból új dimenzió lesz.
A Ferrarikkal kapcsolatban egyébként már utolért egyfajta hedonikus adaptáció, ami mindenben utoléri az embert, vagyis már nem okozott volna akkora boldogságot egy hatodik Ferrari, mint most ez a dimenzióváltás. Ott fognak egymás mellett parkolni a garázsban, amin sokan kiakadnának, mert rengetegen fanok. Én nem ragaszkodom így már semmihez, szeretem a szépet és a jó dolgokat, kíváncsian várom, hogy ezt is kipróbáljam.
- árulta el a Borsnak a milliárdos, aki korábban egy videójában kifejtette: a luxuskocsikkal kapcsolatban sem maga az autó okozza már számára az igazi boldogságot, hanem az, hogy örömet tud okozni vele a gyerekeknek azzal, ha elviszi vele őket egy körre.
Az egykori Nagy Ő a közelgő húsvét kapcsán elárulta: számára kifejezetten fontosak a hagyományok:
Kisgyerek koromban húsvétkor mindig jártam a faluban locsolkodni, az első biciklimre valót is így szedtem össze. Nagyon szép emlékeim vannak, gyerekkori, romantikus hangulatot indít el bennem ez az ünnep. Budapesten lehetne több zöld felület, ahová el lehetne rejteni tojásokat.
Mint kiderült, Jákob Zoltán lányait is meglocsolja majd, saját bevallása szerint ők is nyitottak még erre, mert tudják, hogy édesapjuknak ez fontos.
Jóban vagyok velük. A kisebbik elég makacs, anyukája mindig mondja is, hogy tiszta apja, én pedig kénytelen vagyok ezt elfogadni
- zárta nevetve.
