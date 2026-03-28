Jákob Zoltán a csomagtartója miatt vett Lamborghinit: „Nem okozott volna boldogságot egy hatodik Ferrari...”

Jákob Zoltán régen is szerette a szép autókat, nem csoda, hogy öt Ferrari tulajdonosa. A milliárdos üzletember nemrég egy Lamborghinit is beszerzett, bár egyelőre még nincs nála, mert most fóliázzák és készül a rendszáma, de hamarosan az is megérkezik majd Magyarországra. A típusváltásnak egyébként fontos okai voltak, amiről lapunknak adott interjújában mesélt.

Jákob Zoltán Ferrarija mellé parkol majd az új verda is

A Crystal Nails és a Luxoya alapítója elárulta, az új kocsi esetében elsőként a csomagtartó méretét nézte meg, amelynek nagyobbnak kellett lennie, mint az eddigi sportkocsiknak, Zoli ugyanis szeretné minél több ajándékkal telepakolni. Mint ismeretes, Jákob Zoli alapítványa a beteg gyermekeket támogatja, így sokakban felmerül a kérdés, hogy mi alapján választja ki, mely családokat segíti személyesen is, hiszen folyamatosan járja az országot:

Van egy néhány főből álló csapatom, akik többek között ezzel foglalkoznak, hogy segítenek nekem a kiválasztási folyamatban. Rengeteg levelet kapunk, sok helyről. Napi szinten 50-100 levélről beszélünk, alig tudjuk őket átnézni. A fő szempont mindig az, hogy próbálok olyan helyen segíteni, ahol vagy beteg gyerek van, vagy ahol átmeneti problémába ütközött a család, például elveszítette a kenyérkereső a munkáját. Alapvetően az általam megoldható problémákon és a beteg gyerekeken van a fókusz.

Zoli alig várja, hogy a Lamborghinivel is adományozó körútra induljon, mint mondja, ez minden szempontból új dimenzió lesz.

A Ferrarikkal kapcsolatban egyébként már utolért egyfajta hedonikus adaptáció, ami mindenben utoléri az embert, vagyis már nem okozott volna akkora boldogságot egy hatodik Ferrari, mint most ez a dimenzióváltás. Ott fognak egymás mellett parkolni a garázsban, amin sokan kiakadnának, mert rengetegen fanok. Én nem ragaszkodom így már semmihez, szeretem a szépet és a jó dolgokat, kíváncsian várom, hogy ezt is kipróbáljam.

- árulta el a Borsnak a milliárdos, aki korábban egy videójában kifejtette: a luxuskocsikkal kapcsolatban sem maga az autó okozza már számára az igazi boldogságot, hanem az, hogy örömet tud okozni vele a gyerekeknek azzal, ha elviszi vele őket egy körre.