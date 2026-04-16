Szívszorító, hogyan ünnepelték meg Jákli Mónika születésnapját

A tavasz egyik legszebb napja, április 14-e az ünneplésről, a nevetésről és a jövő tervezgetéséről kellett volna, hogy szóljon Jákli Mónika számára. Ehelyett a csend, a gyász és a felfoghatatlan hiány lengte be ezt a napot. A tragikus autóbalesetben elhunyt édesanya barátai egy olyan évfordulóra ébredtek, amelyen az ünnepelt már nem lehetett jelen, hogy elfújja a gyertyákat.

Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el januárban (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika barátnője lélekben vele vacsorázott

Mónika egyik legközelebbi barátnője egy szívszorító gesztussal tisztelgett az édesanya emléke előtt. Egy budapesti étteremben vacsorázott, ahol desszertként kikérte Mónika kedvenc süteményét: egy tál tiramisut. Az Instagramon megosztott fotón egy pohár pezsgő és az édesség látható, de a sorok mögül süt a fájdalom:

Mindannyian Moncsikára emlékezünk, az ő kedvenc tiramisujával. Az élet nélküle már soha nem lesz olyan, mint azelőtt volt

- írta a barátnő Jákli Mónika halála kapcsán.

Jákli Mónika barátnője tiramisut rendelt a tiszteletére (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika vőlegénye, Roderik családja is gyászol

A fájdalom sajnos nem ismer határokat, és a váratlan tragédia a vőlegény családját is darabokra törte. Dobosi Ramóna, Jákli Mónika vőlegényének a testvére egy végtelenül érzelmes posztban búcsúzott sógornőjétől, akit rövid idő alatt is a szívébe zárt a család. Ramóna több közös fotót is megosztott, és leírta, mennyire hiányoznak neki a közös programok, a beszélgetések és Mónika kedves hangja is.

Borzalmas időszakon mehetnek keresztül azok, akik ismerték és szerették Mónikát. Ez a születésnap, ami ugyan csak a 32. lett volna, nem a tortáról szólt, hanem a barátok küzdelméről, akik máig nem értik, mi történt azon a borzalmas éjszakán. Jákli Mónika balesete után az emléke azonban tovább él a kislányában, a barátaiban, és az apró pillanatokban, amelyeket vele éltek a szerettei.