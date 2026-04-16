Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító, hogyan ünnepelték meg Jákli Mónika születésnapját

Jákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 18:55
Az édesanya január végén vesztette életét egy szörnyű autóbalesetben. Jákli Mónika hiánya ma is fáj a szeretteinek.
Bors
A szerző cikkei

A tavasz egyik legszebb napja, április 14-e az ünneplésről, a nevetésről és a jövő tervezgetéséről kellett volna, hogy szóljon Jákli Mónika számára. Ehelyett a csend, a gyász és a felfoghatatlan hiány lengte be ezt a napot. A tragikus autóbalesetben elhunyt édesanya barátai egy olyan évfordulóra ébredtek, amelyen az ünnepelt már nem lehetett jelen, hogy elfújja a gyertyákat.

Jákli Mónika temetése
Jákli Mónika autóbalesetben hunyt el januárban (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika barátnője lélekben vele vacsorázott

Mónika egyik legközelebbi barátnője egy szívszorító gesztussal tisztelgett az édesanya emléke előtt. Egy budapesti étteremben vacsorázott, ahol desszertként kikérte Mónika kedvenc süteményét: egy tál tiramisut. Az Instagramon megosztott fotón egy pohár pezsgő és az édesség látható, de a sorok mögül süt a fájdalom:

Mindannyian Moncsikára emlékezünk, az ő kedvenc tiramisujával. Az élet nélküle már soha nem lesz olyan, mint azelőtt volt

- írta a barátnő Jákli Mónika halála kapcsán.

Jákli Mónika tiszteletére egy tiramisut rendelt neki a barátnője
Jákli Mónika barátnője tiramisut rendelt a tiszteletére (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika vőlegénye, Roderik családja is gyászol

A fájdalom sajnos nem ismer határokat, és a váratlan tragédia a vőlegény családját is darabokra törte. Dobosi Ramóna, Jákli Mónika vőlegényének a testvére egy végtelenül érzelmes posztban búcsúzott sógornőjétől, akit rövid idő alatt is a szívébe zárt a család. Ramóna több közös fotót is megosztott, és leírta, mennyire hiányoznak neki a közös programok, a beszélgetések és Mónika kedves hangja is.

Borzalmas időszakon mehetnek keresztül azok, akik ismerték és szerették Mónikát. Ez a születésnap, ami ugyan csak a 32. lett volna, nem a tortáról szólt, hanem a barátok küzdelméről, akik máig nem értik, mi történt azon a borzalmas éjszakán. Jákli Mónika balesete után az emléke azonban tovább él a kislányában, a barátaiban, és az apró pillanatokban, amelyeket vele éltek a szerettei.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu