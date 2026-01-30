Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megműtötték Horváth Tomi feleségét, így van most

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 15:13
feleségműtét
2 óra 40 perces műtéten van túl Horváth Tomi felesége.

Rémálommá vált Horváth Tomiék álomnyaralása, ugyanis éppen a 9. házassági évfordulójukat ünnepelték külföldön egy meseszép helyen, amikor a felesége megcsúszott és eltörte a lábát. Hatalmas fájdalmai voltak és nem volt egyszerű megoldaniuk, hogy hazajussanak, de végül sikerrel jártak és ma kés alá feküdt Péterfi Andrea.

horvath-01-BS
Horváth Tamás / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Horváth Tamás most a közösségi oldalán jelentkezett be és mindenkit megnyugtatott, ugyanis elmondta, hogy jól sikerült a 2 óra 40 percig tartó műtét. Felesége 3 csavarral és egy lemezzel "gazdagodott", az énekes viccesen meg is jegyezte, hogy ezentúl be fognak csipogni a különböző helyeken. Péterfi Andin látni lehet a felvételen, hogy nagyon kivan már, de egyben meg is könnyebbült, hogy végre véget ért ez a szörnyűség – most pedig hosszú út vár rá a teljes felépülés felé, férje minden bizonnyal végig vele lesz és támogatja őt.

Itt lehet megtekinteni Horváth Tomiék videóját:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu