Megműtötték Horváth Tomi feleségét, így van most

Rémálommá vált Horváth Tomiék álomnyaralása, ugyanis éppen a 9. házassági évfordulójukat ünnepelték külföldön egy meseszép helyen, amikor a felesége megcsúszott és eltörte a lábát. Hatalmas fájdalmai voltak és nem volt egyszerű megoldaniuk, hogy hazajussanak, de végül sikerrel jártak és ma kés alá feküdt Péterfi Andrea.

Horváth Tamás most a közösségi oldalán jelentkezett be és mindenkit megnyugtatott, ugyanis elmondta, hogy jól sikerült a 2 óra 40 percig tartó műtét. Felesége 3 csavarral és egy lemezzel "gazdagodott", az énekes viccesen meg is jegyezte, hogy ezentúl be fognak csipogni a különböző helyeken. Péterfi Andin látni lehet a felvételen, hogy nagyon kivan már, de egyben meg is könnyebbült, hogy végre véget ért ez a szörnyűség – most pedig hosszú út vár rá a teljes felépülés felé, férje minden bizonnyal végig vele lesz és támogatja őt.

Itt lehet megtekinteni Horváth Tomiék videóját: