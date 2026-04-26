Horváth Csenge különleges képen mutatta meg a terhespocakját – talán ez az utolsó fotó a kisbaba érkezése előtt?

Horváth Csenge kerekedő terhespocakjával vonult a városba, és nem akármilyen képet készített. Mint kiderült, barátnőjével egy időben várandós, és a megosztott kép alapján a kisbabák talán még egy időben is születhetnek.

Nemsokára anyuka lehet Horváth Csenge (Fotó: MW)

A fiatal modell hónapokkal ezelőtt még nem számított rá, hogy anyuka lesz: a tesztet nézte és azt hitte, káprázik a szeme, amikor meglátta a két csíkot. Egy genetikai vizsgálaton is átesett, és miután minden a legnagyobb rendben volt, még a kisbaba nemét is közölték vele.

Ám azóta gyorsan eltelt a majdnem kilenc hónap és Fésűs Nelly lányának most már nem kell sokat várnia: májusra van kiírva a szülés időpontja.

Horváth Csenge barátnőjével mutatta meg terhespocakjukat: