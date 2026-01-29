"Egyszerűen már sok volt" – Tombol a MISH-balhé? Sofi nem tűr tovább, bevédte Nemazalányt!

Hosszú ideig hallgatott, most viszont megtörte a csendet. Nemazalány, polgári nevén Halastyák Fanni egy közel húszperces YouTube-videóban beszélt arról, milyen lelki terhet jelent számára az, hogy a nyilvánosságban nem a zenéje, hanem pletykák, félreértelmezett helyzetek és bántó kommentek határozzák meg a róla kialakult képet. Az énekesnő szerint a hallgatása visszaütött és most érkezett el az a pont, amikor már nem maradhatott csendben. Most barátnője és zenésztársa, Sofi szólalt meg az eset kapcsán lapunknak.

Sofi kiállt barátnője, Nemazalány mellett

A videó megszületésének hátterében azonban nemcsak az általános netes bántalmazás állt. Információink szerint az egyik kiváltó ok egy korábbi konfliktus volt Demeter Mihállyal, művésznevén MISH-sel, akivel közös daluk megjelenése után feszültség alakult ki. A rapper nyilvánosan jelezte csalódottságát amiatt, hogy szerinte a szám nem kapott kellő figyelmet és promóciót Nemazalány és Sofi részéről.

A kialakult helyzetre reflektálva a Bors megkereste Sofit, aki elsőként állt ki barátnője mellett ebben a nehéz időszakban. Sofi lapunknak elmondta: a MISH-sel kapcsolatos félreértések már jóval a dal megjelenése előtt tisztázásra kerültek.



Azt kell tudni, hogy én a MISH-sel, mielőtt kijött ez a dal, három napon keresztül minden nap beszélgettem, és nem igazán mondott semmi konkrétat. Igazából csak annyit jegyzett meg, hogy szerinte nulla effort van a promózásban

– fogalmazott Sofi.

Sofi hangsúlyozta: a konfliktus nem ellenségeskedésből fakadt, és soha nem volt cél bárkit háttérbe szorítani. Sőt, elmondása szerint a jövőben sincs kizárva a közös munka sem.

"Nem az én felelősségem, ha nem lett hatalmas nézettsége"



Ez nem egy beef volt, hanem egy félreértett helyzet, amit kívülről fújtak fel. De ki fogom mondani: fel lett ajánlva neki fotózás, klip is, amit végül nem szeretett volna, így maradt az albumborító. Nem nagyon volt mit tovább promózni, azon kívül, amit lehetett. Többször kiraktuk sztoriba, az én biomban is ki van emelve, innentől kezdve nem az én hibám, ha valaki nem követ. Nyár óta tolom ezt a dalt, és az sem az én felelősségem, ha nem lett hatalmas nézettsége. Szerintem egyébként egy nagyon jó zene, és abszolút beleillett a MISH világába

– tette hozzá.