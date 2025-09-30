„Ezt soha, senkinek nem fogom elmondani”– Nemazalány a Sztárban Sztár adásában a legsötétebb pillanatait idézte meg

A televíziós szereplések sokszor csupán a szórakoztatásról szólnak, de vannak olyan pillanatok, amikor a reflektorfény mögött sokkal mélyebb történetek bontakoznak ki. Halastyák Fanni kora ellenére rengeteg mélységen keresztül ment már át, és a Sztárban Sztár All Stars színpadán újra bebizonyította, hogy az igazi művészet nemcsak a hangból, hanem a lélekből fakad. Az átélt mélységek komolyan formálták és képes volt önmagát újraépíteni, a részleteket azonban örök titok fedi a nyilvánosság előtt.

A Sztárban Sztár színpadán Amy Winehouse karakterét formálta (Fotó: Bánkúi Sándor)

A Sztárban Sztár receptje: sokszínűség, átváltozás és valódi érzelmek egy személyben

A Sztárban Sztár All Stars tegnap esti műsora kendőzetlenül rávilágított, hogy Halastyák Fanni Nemazalány élete sokszor nem volt könnyű: legyűrte a depresszió magával rántó spirálja, ám sikerült kimásznia a mélyből, és egy teljes újjászületésen ment keresztül. Most azonban a műsor kedvéért újra fel kellett tépnie a sebeket, hiszen Amy Winehouse ikonikus dalát, a Back to Blacket kellett előadnia a negyedik élő adásban. Bár ezzel a dallal egyeneságon nem jutott tovább, második produkciójával még egyszer lehetőséget kapott a bizonyításra, ám végül Varga Viktor mellett neki is búcsúznia kellett a versenytől.

A kiesés után a Borsnak nyilatkozva Fanni szavai egyszerre sugároztak hálát és megbékélést. Mint mondta, nagyon jó érzésekkel távozik, hiszen mindent beletett, amit csak tudott, és úgy érzi, hogy ez számára így is egy siker.

Nagyon jó érzésekkel távozom, mindent beletettem, amire képes voltam. Imádnivaló csapat dolgozik itt, napról napra egyre jobb kedve van az embernek ebben a környezetben és maradni akarunk tovább. Sajnálom, hogy mennem kell. Ugyanakkor most egy szép lezárás volt, nekem ez így is egy siker. Mindig sírtam a 9. széria után, hogy de rosszul csináltam, nem hoztam ki magamból, nem mutattam meg magam igazán, úgy érzem, hogy most sikerült

– osztotta meg Nemazalány Fanni a Bors kérdésére.

Dér Heniként egy egészen más hangulatot és világot kellett megidéznie (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Olyan volt, mintha meztelen lennék”

Amy Winehouse produkcióját ugyan elismerés cunami érte a zsűri részéről, de ezzel együtt sem volt elég ahhoz, hogy egyeneságon továbbjusson a legjobb 12 énekes közé. A műsorban maradásért tehát egy második dallal, Dér Heni bőrébe bújva igyekezett újra meggyőzni a zsűrit, és a tévénézőket, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy tovább jöjjön a versenyben. Második dala után a zsűri arra biztatta, hogy mutassa meg nőiesebb, csajosabb oldalát, és dicsérték, hogy sikerült egy teljesen új színt felvillantania magából. Fanni azonban a Borsnak elárulta a műsor után, hogy mennyire távol áll tőle ez a világ.

Megmondom őszintén, hogy tőlem nagyon távol áll ez a csajos dolog, nekem ez olyan volt, mintha meztelen lennék, ez nem önazonos. Én lazán szeretek csinos lenni, de persze megpróbáltam felvenni magamra ezt a karaktert és jó volt belebújni ebben a magassarkús, miniszoknyás csajos stílusba. Amit magamból tudtam, azt kihoztam. De igazán nőnek érzem magam én egyébként is, csak én inkább laza vagyok

– mesélte, és ennek ellenére természetesen belement a kihívásba, és megpróbálta hitelesen eljátszani a szerepet.