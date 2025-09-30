„Ezt soha, senkinek nem fogom elmondani”– Nemazalány a Sztárban Sztár adásában a legsötétebb pillanatait idézte meg

A televíziós szereplések sokszor csupán a szórakoztatásról szólnak, de vannak olyan pillanatok, amikor a reflektorfény mögött sokkal mélyebb történetek bontakoznak ki. Halastyák Fanni kora ellenére rengeteg mélységen keresztül ment már át, és a Sztárban Sztár All Stars színpadán újra bebizonyította, hogy az igazi művészet nemcsak a hangból, hanem a lélekből fakad. Az átélt mélységek komolyan formálták és képes volt önmagát újraépíteni, a részleteket azonban örök titok fedi a nyilvánosság előtt.
A Sztárban Sztár All Stars tegnap esti műsora kendőzetlenül rávilágított, hogy Halastyák Fanni Nemazalány élete sokszor nem volt könnyű: legyűrte a depresszió magával rántó spirálja, ám sikerült kimásznia a mélyből, és egy teljes újjászületésen ment keresztül. Most azonban a műsor kedvéért újra fel kellett tépnie a sebeket, hiszen Amy Winehouse ikonikus dalát, a Back to Blacket kellett előadnia a negyedik élő adásban. Bár ezzel a dallal egyeneságon nem jutott tovább, második produkciójával még egyszer lehetőséget kapott a bizonyításra, ám végül Varga Viktor mellett neki is búcsúznia kellett a versenytől.
A kiesés után a Borsnak nyilatkozva Fanni szavai egyszerre sugároztak hálát és megbékélést. Mint mondta, nagyon jó érzésekkel távozik, hiszen mindent beletett, amit csak tudott, és úgy érzi, hogy ez számára így is egy siker.
Nagyon jó érzésekkel távozom, mindent beletettem, amire képes voltam. Imádnivaló csapat dolgozik itt, napról napra egyre jobb kedve van az embernek ebben a környezetben és maradni akarunk tovább. Sajnálom, hogy mennem kell. Ugyanakkor most egy szép lezárás volt, nekem ez így is egy siker. Mindig sírtam a 9. széria után, hogy de rosszul csináltam, nem hoztam ki magamból, nem mutattam meg magam igazán, úgy érzem, hogy most sikerült
– osztotta meg Nemazalány Fanni a Bors kérdésére.
Amy Winehouse produkcióját ugyan elismerés cunami érte a zsűri részéről, de ezzel együtt sem volt elég ahhoz, hogy egyeneságon továbbjusson a legjobb 12 énekes közé. A műsorban maradásért tehát egy második dallal, Dér Heni bőrébe bújva igyekezett újra meggyőzni a zsűrit, és a tévénézőket, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy tovább jöjjön a versenyben. Második dala után a zsűri arra biztatta, hogy mutassa meg nőiesebb, csajosabb oldalát, és dicsérték, hogy sikerült egy teljesen új színt felvillantania magából. Fanni azonban a Borsnak elárulta a műsor után, hogy mennyire távol áll tőle ez a világ.
Megmondom őszintén, hogy tőlem nagyon távol áll ez a csajos dolog, nekem ez olyan volt, mintha meztelen lennék, ez nem önazonos. Én lazán szeretek csinos lenni, de persze megpróbáltam felvenni magamra ezt a karaktert és jó volt belebújni ebben a magassarkús, miniszoknyás csajos stílusba. Amit magamból tudtam, azt kihoztam. De igazán nőnek érzem magam én egyébként is, csak én inkább laza vagyok
– mesélte, és ennek ellenére természetesen belement a kihívásba, és megpróbálta hitelesen eljátszani a szerepet.
A műsorhoz készített bevezetőjében Fanni a múltjáról is vallott. Hosszú éveken át depresszióval küzdött, súlyos mélységeket élt meg, gyermekkori törései máig kísérik.
Amy-s produkciómat úgy tudtam hozni, hogy a szívemből, lelkemből énekeltem. Nekem ez egy nagyon jó érzelmi kiürítés volt, nem estem szét. Fejlődni kell, menni kell, odatenni magunkat a mindennapokban. Én büszke vagyok magamra.
Úgy érzi, ezek olyan dolgok, amelyeket soha nem fog senkinek teljesen elmondani, mert ezek az ő titkai, az ő privát életének darabjai.
Gyermekkori törésemet magammal viszem, ez az enyém, ezt soha, senkinek nem fogom elmondani. Csendben magammal viszem, ez nem olyan dolog ami megérdemli, hogy erről beszéljek a nyilvánosság előtt. Mindenből fel lehet állni, nincs olyan, hogy nem. Nem kell megérteni, csak együttérezni. Az egy olyan dolog volt, ami miatt én nagyon átfordultam, mint ember, a személyiségem, a kisugárzásom, az életről való gondolkodásomat is felkavarta. Óriási törés volt, hét év volt feldolgozni, de úgy érzem, hogy már túl vagyok rajta. Arra próbálok koncentrálni, hogy minél jobb életet teremtsek magamnak.
Lehetetlen elmenni amellett, hogy Nemazalány Petőfi Sándor feldolgozásától milyen hosszú utat járt be az énekes, hogy egy országos színpadon Dér Heni dögös karakterét is megformálja. Minden lépésével azt bizonyítja, hogy a fájdalomból is lehet erőt meríteni, és a kitartás végül meghozza gyümölcsét. Bár a Sztárban Sztár All Stars műsorából most távoznia kellett, produkciói, őszintesége és bátorsága nyomot hagytak a közönségben és a zsűriben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.