"Mindent szeretnék megélni a kisfiammal" – Hajmásy Péter nyitott szívműtétje után megszólalt a Borsnak!

Nádai Anikó vőlegénye nehéz időszakon ment keresztül: nyitott szívműtéten esett át, ami rendkívül megterhelő volt számára. Hajmásy Péter most a Borsnak elárulta, hogy van a beavatkozás óta és a várva várt esküvő részleteiről is beszámolt.
A sztárapukánál korábban szívritmuszavart állapítottak meg, majd egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a veleszületett rendellenesség mellett egy aortatágulat is van a szívében. Ez a betegség egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben, így a volt kosárlabdázónak gyorsan kellett cselekednie, bármennyire is ijesztő egy ilyen komoly orvosi beavatkozás.
Az operáció miatt Nádai Anikó és párja kénytelenek voltak elhalasztani a nagy esküvőt. Az egykori sportoló folyamatosan javuló állapota miatt azonban már nem kell sokat várni, hogy a szerelmesek végre kimondhassák a boldogító igent.
Izgatottan várjuk az esküvőnket, de jelenleg a gyógyulásom az elsődleges. Márciusban megyek vissza konzultációra és akkor fog eldőlni, hogy még idén meg tudjuk-e tartani a lagzit, vagy csak jövőre
– mesélte lapunknak a sztár, majd hozzátette, hogy élete legboldogabb napján felhőtlen boldogsággal szeretne ünnepelni.
"Az esküvőmön teljesen egészségesen szeretnék részt venni. Ünnepelni szeretném a szerelmemet egy pohár pezsgővel és gondtalanul élvezni a nagy napunkat."
Hajmásy Péter kisfia, Alex ugyan még csak három éves, mégis mindent megtesz, hogy édesapja a lehető leghamarabb meggyógyuljon.
Nagyon okos kisgyerek, semmi baj nem volt, amikor beavattuk a történetbe. Elmondtuk neki, hogy apának most van egy nagy seb a mellkasán, amire nagyon kell vigyázni, onnantól kezdve mindenre odafigyelt. Megértette mi történik, de rendkívül okosan kezelte a helyzetet, mindenben próbál a segítségünkre lenni.
Az exsportoló legnagyobb bánata a műtét előtt az volt, hogy kisfiával nem élhette meg száz százalékosan az apaság legnagyobb örömeit, ám amióta túl van a nehezén, teljes mértékben gyermekére koncentrálhat.
"Mindent szeretnék megélni a kisfiammal, amit egy apának meg kell. Eddig nehéz volt, hogy futni kell utána, a bicikli után kell menni, szerettünk volna síelni, snowboardozni és játszótérre menni" – mondta Péter lapunknak.
"Természetesen még fokozottan kell figyelnem, de Ani nagyon kitesz magáért. Viszi a háztartást, a céges ügyeket intézi, elviszi óvodába és különórára a gyerekeket és még rólam is gondoskodik."
Nádai Anikó szerelme napról napra erősebb lesz, a teljes gyógyulás már a küszöbön áll. Természetesen még fokozott figyelmet igényel Hajmásy Péter egészsége, hamarosan azonban a sportoláshoz is újra visszatérhet.
Hála Istennek minden rendben van. Napról-napról erősödöm, de most kell a legjobban odafigyelni, mert az ember azt hiszi, hogy 100%-os, de ahhoz még kell egy kis idő
– mondta a sztár, majd elárulta, mi segíti őt legjobban a gyógyulás folyamatában.
"Rengeteget számít a gyógyulásban, hogy kik vesznek körbe minket. Ani támogatása, hogy mindvégig mellettem állt, nagyon sokat jelent. Emellett nekem mindig az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek, Alex és Patrik biztonságban legyenek. Így, hogy tudtam, hogy jó helyen vannak, az otthonukban az édesanyjukkal, sokkal könnyebben ment a lábadozás."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.