"Mindent szeretnék megélni a kisfiammal" – Hajmásy Péter nyitott szívműtétje után megszólalt a Borsnak!

Nádai Anikó vőlegénye nehéz időszakon ment keresztül: nyitott szívműtéten esett át, ami rendkívül megterhelő volt számára. Hajmásy Péter most a Borsnak elárulta, hogy van a beavatkozás óta és a várva várt esküvő részleteiről is beszámolt.

Nádai Anikó párja, Hajmásy Péter szívműtétje óta sokkal jobban van, egészsége folyamatosan javul (Fotó: Szabolcs László)

Nádai Anikó és vőlegénye már tervezik az esküvőt

A sztárapukánál korábban szívritmuszavart állapítottak meg, majd egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a veleszületett rendellenesség mellett egy aortatágulat is van a szívében. Ez a betegség egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben, így a volt kosárlabdázónak gyorsan kellett cselekednie, bármennyire is ijesztő egy ilyen komoly orvosi beavatkozás.

Az operáció miatt Nádai Anikó és párja kénytelenek voltak elhalasztani a nagy esküvőt. Az egykori sportoló folyamatosan javuló állapota miatt azonban már nem kell sokat várni, hogy a szerelmesek végre kimondhassák a boldogító igent.

Izgatottan várjuk az esküvőnket, de jelenleg a gyógyulásom az elsődleges. Márciusban megyek vissza konzultációra és akkor fog eldőlni, hogy még idén meg tudjuk-e tartani a lagzit, vagy csak jövőre

– mesélte lapunknak a sztár, majd hozzátette, hogy élete legboldogabb napján felhőtlen boldogsággal szeretne ünnepelni.

"Az esküvőmön teljesen egészségesen szeretnék részt venni. Ünnepelni szeretném a szerelmemet egy pohár pezsgővel és gondtalanul élvezni a nagy napunkat."

Nádai Anikó kisfia aggódott édesapjáért

Hajmásy Péter kisfia, Alex ugyan még csak három éves, mégis mindent megtesz, hogy édesapja a lehető leghamarabb meggyógyuljon.

Nagyon okos kisgyerek, semmi baj nem volt, amikor beavattuk a történetbe. Elmondtuk neki, hogy apának most van egy nagy seb a mellkasán, amire nagyon kell vigyázni, onnantól kezdve mindenre odafigyelt. Megértette mi történik, de rendkívül okosan kezelte a helyzetet, mindenben próbál a segítségünkre lenni.

Az exsportoló legnagyobb bánata a műtét előtt az volt, hogy kisfiával nem élhette meg száz százalékosan az apaság legnagyobb örömeit, ám amióta túl van a nehezén, teljes mértékben gyermekére koncentrálhat.