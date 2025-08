„Ő nem egy hülye celebgyerek” – Ganxsta Zolee durván kifakadt, a lányáról van szó

A zord külső egy érző szívet takar, ez pedig úgy látszik, igaz a hazai rap fenegyerekére is. A Ganxsta Zolee és a Kartel frontemberéről sokan azt hiszik, hogy egy kemény, szókimondó nagy gyerek, akinek csak a zene és a bulizás az élete. Azonban a zenész emellett egy lágyszívű édesapa is, aki rajongással szereti lányát, Zoét.

Ganxsta Zolee gyermeke augusztusban már 18 éves lesz Fotó: Mediaworks Archív

Ganxsta Zolee bevallotta: ő nem egy következetes édesapa

A vagány rapper számára is ismerős az a sok szülő által emlegetett érzés, miszerint mire kettőt pislogunk, a kis lurkók önálló kamaszokká válnak. De Ganxsta Zolee nem egy átlagos apuka, a művészekre általában jellemző lazasággal neveli imádott lányát, Zoét. A sztárapuka azt is bevallotta korábban, hogy az életvitele nem változott meg azóta, hogy gyermeke lett, mégis nagy odaadással terelgeti szülőként lányát.

„Azt gondolom, nem vagyok rossz apja, de nem vagyok tipikus sem. Következetes sem vagyok, fegyelemtartó sem, rendtartó sem, és nem is várom el sajnos. Van, amikor igényli a beszélgetést, van, amikor nem. Felváltva van az anyukájánál, meg nálam és néha felvonul, én lent maradok, nem is szólunk egymáshoz, máskor meg játszunk társassal, kártyával, PlayStationnel. Megtanítottam pókerezni is, már jobb benne, mint én! Úgy összever, hogy azt se tudom, hol vagyok… ” – vélekedett korábban a Life TV Bréking című műsorában.

Ritkán mutatja meg gyermekét

Ganxsta Zolee lánya viszont az évek alatt felcseperedett és már kevésbé keresi édesapja társaságát, aki ezt a tényt a legnagyobb természetességgel fogadja el. Viszont a rapper nem igazán szokta közösségi oldalán megmutatni Zoét, ezért számított különleges alkalomnak az, mikor egy közös társas estéről posztolt egy aranyos képet.

A népszerű előadó nemrég Görögországban járt, és mostanában erről a nyaralásról tesz közzé különféle tartalmakat. Az egyik videó alatt egy hozzászóló azt kérdezte a sztárapukától, hogy miért "rejtegeti' a lányát a nagyközönség elől. Erre a kérdésre azonban a rapper a tőle megszokott szókimondó módon kifakadt a kommentszekcióban:

Januárban a jubileumi Ganxsta Zolee koncerten Zoé mellett Big Daddy Laca fia is fellépett (Fotó: Live Nation)

A rapper lánya rejtőzködik a nyilvánosság elől?

Zoé nem szeret szerepelni, ő nem egy hülye celebgyerek, hanem egy normális lány és normális életet szeretne

– írta Zolee kendőzetlen őszinteséggel. A nyers válasz láttán pedig sok másik internetező is egyetértett a népszerű előadó megnyilvánulásával. Mindenesetre Zoét legutóbb – a közösségi médián kívül – a Ganxtsa Zolee és a Kartel januári jubileumi koncertjén láthatta a publikum. Azonban a sztárapuka mostani kinyilatkozása miatt kérdéses lehet, hogy augusztusban is fel fog-e lépni a fiatal lány az édesapja nagyszabású Budapest Parkos fellépésén.