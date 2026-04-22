Kiderült, miből él Gaál Noémi, amióta nincs képernyőn

Gaál Noémi hosszú évekig volt a TV2 képernyőjén, és rá biztos mindenki figyelt, ugyanis a másnapi várható időjárással érkezett. Az egykori tévés Mogyoródon él, vállalkozásai Gödöllőhöz kötik: a hot! magazinnak elmesélte, hogy vannak most párjával. Gaál Noémi gyerekvállalásról is őszintén nyilatkozott.

Gaál Noémi vállalkozásaiból él, kiegyensúlyozott és boldog

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

hot!: Gödöllőn vannak a vállalkozásaid. Mikor kerültél a városba?

Egy kis faluban laktunk, klasszikus tyúkudvarral, kerti vécével. Ötéves koromban kerültem Gödöllőre: a szüleim szerették volna, ha a húgommal városi környezetben több lehetőséget kapunk. Az iskoláim, a munkám ide kötnek, de elköltöztünk Mogyoródra egy kertes házba a párommal, Tamással, egy golden retrieverrel és néha más kiskutyákkal is, amolyan „kutyaoviként”.

Gaál Noémi ebből él most

Miből élsz, amióta nem vagy képernyőn?

Két vállalkozásom van, ezek a „tévés életemben” is megvoltak. Videotékával kezdtem, most életmód- és szépségipari termékeket árusítunk szakmailag képzett dolgozókkal. A párom két fa­gyizót üzemeltet turisztikai helyszíneken. Nyilvánvaló volt, hogy a tévézés előbb-utóbb véget ér; tudtam, hogy nem onnan megyek nyugdíjba.

Néha mégis felbukkansz. Neked milyen volt az Ázsia Expressz? Berki Krisztián és Ambrus Attila nyertek akkor.

Németh Lajossal utaztam párban, még nagyon szerettem volna maradni. A mai napig van egy lendület bennem: ha újra lenne ilyesféle kaland, nem utasítanám vissza. Berkiék teljesen más személyiségek voltak, a férfiegójuk átvitte őket mindenen, sok feladatnál nyomulósak és trükkösek voltak.

Gaál Noémi szerepelt az Ázsia Expresszben és a Párharcban is

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

A TV2-n visszatértél a Párharcban, akkor már a kedveseddel. Könnyen igent mondott?

Tamás időt kért, hogy átgondolja, bár nem volt teljesen kívülálló: az előző munkájában sokszor találkozott ismert emberekkel, marketingigazgató volt a mogyoródi Aquarénában. Én pedig nem menekülök a kihívásoktól; mindig érdekelt, hol vannak a határaim.

Mennyire hiányzik a tévézés?

Évtizedekig az életem része volt, persze hogy hiányzik!

Közel harminc évig voltam képernyőn. Szerettem, és az időjárás is érdekelt. De sok feladatom van, nem üresek a napjaim.

A munka mellett ott a sport, az utazás, sok koncertre járunk. Törekszem az egyensúlyra, Mérleg vagyok.