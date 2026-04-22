Kiderült, miből él Gaál Noémi, amióta nincs képernyőn

Gaál Noémi hosszú évekig volt a TV2 képernyőjén, és rá biztos mindenki figyelt, ugyanis a másnapi várható időjárással érkezett. Az egykori tévés Mogyoródon él, vállalkozásai Gödöllőhöz kötik: a hot! magazinnak elmesélte, hogy vannak most párjával. Gaál Noémi gyerekvállalásról is őszintén nyilatkozott.
hot!: Gödöllőn vannak a vállalkozásaid. Mikor kerültél a városba?
Egy kis faluban laktunk, klasszikus tyúkudvarral, kerti vécével. Ötéves koromban kerültem Gödöllőre: a szüleim szerették volna, ha a húgommal városi környezetben több lehetőséget kapunk. Az iskoláim, a munkám ide kötnek, de elköltöztünk Mogyoródra egy kertes házba a párommal, Tamással, egy golden retrieverrel és néha más kiskutyákkal is, amolyan „kutyaoviként”.
Miből élsz, amióta nem vagy képernyőn?
Két vállalkozásom van, ezek a „tévés életemben” is megvoltak. Videotékával kezdtem, most életmód- és szépségipari termékeket árusítunk szakmailag képzett dolgozókkal. A párom két fagyizót üzemeltet turisztikai helyszíneken. Nyilvánvaló volt, hogy a tévézés előbb-utóbb véget ér; tudtam, hogy nem onnan megyek nyugdíjba.
Néha mégis felbukkansz. Neked milyen volt az Ázsia Expressz? Berki Krisztián és Ambrus Attila nyertek akkor.
Németh Lajossal utaztam párban, még nagyon szerettem volna maradni. A mai napig van egy lendület bennem: ha újra lenne ilyesféle kaland, nem utasítanám vissza. Berkiék teljesen más személyiségek voltak, a férfiegójuk átvitte őket mindenen, sok feladatnál nyomulósak és trükkösek voltak.
A TV2-n visszatértél a Párharcban, akkor már a kedveseddel. Könnyen igent mondott?
Tamás időt kért, hogy átgondolja, bár nem volt teljesen kívülálló: az előző munkájában sokszor találkozott ismert emberekkel, marketingigazgató volt a mogyoródi Aquarénában. Én pedig nem menekülök a kihívásoktól; mindig érdekelt, hol vannak a határaim.
Mennyire hiányzik a tévézés?
Évtizedekig az életem része volt, persze hogy hiányzik!
Közel harminc évig voltam képernyőn. Szerettem, és az időjárás is érdekelt. De sok feladatom van, nem üresek a napjaim.
A munka mellett ott a sport, az utazás, sok koncertre járunk. Törekszem az egyensúlyra, Mérleg vagyok.
Hét éve vagytok együtt a pároddal. Sokak szerint hétéves ciklusok vannak az ember életében. Hogy vagytok most Tamással?
Valóban a hetedik évben vagyunk. Vannak megoldandó feladatok, de most úgy érzem, hogy nem szakad rám egyszerre minden. Negatív időszak volt édesapám betegsége, halála, az előző kapcsolatom vége. Volt műtétem is. Mindez egy hétéves időszakban történt, olyan sok rossz jött egyszerre, hogy már számolgattam a végét. Most lecsendesedtek körülöttem a dolgok, jól megvagyunk Tamással, próbáljuk a legjobbat kihozni egymásból.
Csendesnek és szerények tűnsz. Párkapcsolatban is ilyen vagy?
Ezt kérdezd meg tőle! (Nevet.) Kettőnk közül én vagyok a kompromisszumkészebb. Vannak dolgok, amelyekben nem egyezünk, de nem szoktunk kiabálni egymással.
Hiszek abban, hogy könnyebb úgy létezni, ha hasonlóak vagyunk, hasonló értékrenddel és háttérrel. Ha az nem egyezik, akkor sok érzést, élethelyzetet el kell magyarázni a másiknak.
A munkatársaimmal szemben sem szoktam felemelni a hangomat, de nekem is elfogy néha a türelmem. Van, aki szeret úgy élni, hogy mindig legyen körülötte szikra, feszültség – ők abból táplálkoznak, mások energiájából épülnek fel. Én a nyugalomban és a megértésben hiszek. Ha a környezet kiegyensúlyozott, ott mindenki jobban érzi magát.
Édesanyád feldolgozta a gyászt? Hogy van?
Jól van, idén töltötte be a nyolcvanat egészségben. Nemrég egy hetvenes születésnapot is ünnepeltünk a családban. Számomra anyukám és a keresztapám olyanok, mintha semmit nem változtak volna. Anyukám ellátja magát, tyúkokat nevel, kertészkedik. Amióta apu nincs, rá hárul a kert, a ház, legalábbis a hétköznapokban. A húgom sem időmilliomos, de ketten együtt figyelünk anyura.
A testvéreddel milyen a kapcsolatod?
Hála Istennek, nagyon jó. Van a környezetemben negatív példa: a testvérek évek óta nem beszélnek egymással. Mi napi kapcsolatban vagyunk. A gyerekeinek én vagyok a keresztanyjuk. A lánya tavaly ment férjhez, a fiával pedig együtt járok edzeni; tizennégy éves, egyesületben tájfutó.
Mit sportolsz?
Konditerembe járok hetente négyszer, a Vivicittán idén Tamás lányával lefutottuk a hét kilométert. Edzőhöz járok teniszezni, még tanulgatom. Fejben is el lehet fáradni benne, folyamatosan figyelni kell. A testmozgás veszi ki belőlem a napi stresszt.
Neked nem lett gyermeked. Szoktál erre gondolni?
Sok olyan dolog van a hátam mögött, amiket megköszönök az életnek, hogy átélhettem, hogy ott lehettem.
Egészséges vagyok, sokszor szerencsés voltam, megálltam a helyem. Vannak rosszabb napjaim – de kinek nincsenek? Az ember nem kap meg mindent az élettől.
A gyerekkérdés pedig attól is függ, hogy az adott életszakaszban milyenek a körülmények: munka, párkapcsolat... Persze van példa arra, hogy valaki úgy vállalt gyereket, hogy csak nagyon keveset hagyott ki a tévézésből.
A régi társak közül kivel találkozol?
Követem a kollégákat, tudom, ki hol tart, de amikor én tévéztem, nem voltak nagy barátságaim, így nem veszítettem kapcsolatokat azzal, hogy már nem televíziózom. Ha bárhol összefutunk a régiekkel, persze ugyanonnan folytatódik a beszélgetés.
Nem vagyok aktív a közösségi médiában, így nem szoktam ráírni másokra. Nem akartam influenszer sem lenni, aki folyton posztol.
Látok olyat, hogy valakinek egyik héten egy bizonyos autómárka a kedvence, a másik héten már egy másik. Nekem ez nem hiteles. Sok címlapom volt, eltettem mindet, de nem szoktam nosztalgiázni. De a mai napig meglepődöm, ha valamilyen hír kapcsán feljön a nevem!
A brit Daily Star egyszer beválasztott a világ legszexisebb időjárás-jelentői közé. Mennyire fontos neked a szépség?
Az sok éve történt. Persze nagyon jó érzés volt, a televíziós létem egy nagyon szép emléke. Ha csak a csinos alakod miatt dicsérnek, mert vonzó a külsőd, az rendben, de fontos, hogy emellett legyen a fejemben is valami, és szerethető személyiség legyek. A külső és a belső harmóniáért mindennap tenni kell.
Milyen terveid vannak erre az évre?
Év végén mindig megnézem, hogy melyik kedvenc előadóm hol lép fel. Így voltunk tavaly Milánóban, Bécsben; a Simply Red és Justin Timberlake koncertjeit kötöttük össze turizmussal. A koncertjegyeket már megvettem nyárra, és szeretné majd egyszer az év végét úgy tölteni, hogy télből a nyárba utazunk.
Gaál Noémi kislányként két munkán gondolkodott, divattervező szeretett volna lenni vagy bemondónő. Tamással munka kapcsán találkozott, a férfi romantikus módon, virággal udvarolt neki, a pozitív életszemlélete, kisugárzása és humora győzte meg.
