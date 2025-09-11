Eddig sosem látott privát képeket mutatott Freddie Mercuryról az asszisztense - Fotók

Idén már 31 éve lesz, hogy elhunyt a világ pop-rock történelmének egyik legnagyobb alakja. Freddy Mercury 2026-ban lenne 80 éves és jövőre lesz 40 esztendeje, hogy Budapesten koncertezett a Queen. Ennek apropóján fantasztikus tárlat lesz majd a Magyar Zene Házában, ami több száz eredeti, személyes tárgyon, barátok és munkatársak exkluzív visszaemlékezésein keresztül vezeti majd be a látogatókat a kulisszák mögötti világba, hogy felfedezhessék Freddie Mercuryt, a híresség azon emberi oldalát, amit a rajongók eddig kevéssé ismerhettek.

Freddie Mercury a magánéletében is szerette a színpadi kellékeket (Fotó: Peter Freestone)



Budapesten állítják ki Freddie Mercury fellépőruháit

A Magyar Zene Házának programjaira jellemző innovatív és interaktív elemeket gazdagon alkalmazó kiállítás kilenc tematikus térben vezeti végig a látogatókat. Freddie Mercury mindenki által szeretett színpadi szerepétől indulva jutunk el egészen addig az emberig, akit csak legszűkebb barátai ismerhettek igazán. A World of Freddie által felajánlott több száz eredeti tárgy – színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus dzseki és cipő, dalszöveg-kéziratok, saját rajzok, utazások alatt vásárolt antik tárgyak, valamint bútorok otthonából, a Garden Lodge-ból – mellett barátok és munkatársak személyes történetei adnak betekintést a sztár mindennapjaiba. A kiállítás különlegessége, hogy Freddie egykori személyi asszisztense és barátja, Peter Freestone, narrátorként kíséri végig az érdeklődőket a teljes tárlaton.