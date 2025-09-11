Eddig sosem látott privát képeket mutatott Freddie Mercuryról az asszisztense - Fotók

Idén már 31 éve lesz, hogy elhunyt a világ pop-rock történelmének egyik legnagyobb alakja. Freddy Mercury 2026-ban lenne 80 éves és jövőre lesz 40 esztendeje, hogy Budapesten koncertezett a Queen. Ennek apropóján fantasztikus tárlat lesz majd a Magyar Zene Házában, ami több száz eredeti, személyes tárgyon, barátok és munkatársak exkluzív visszaemlékezésein keresztül vezeti majd be a látogatókat a kulisszák mögötti világba, hogy felfedezhessék Freddie Mercuryt, a híresség azon emberi oldalát, amit a rajongók eddig kevéssé ismerhettek.
A Magyar Zene Házának programjaira jellemző innovatív és interaktív elemeket gazdagon alkalmazó kiállítás kilenc tematikus térben vezeti végig a látogatókat. Freddie Mercury mindenki által szeretett színpadi szerepétől indulva jutunk el egészen addig az emberig, akit csak legszűkebb barátai ismerhettek igazán. A World of Freddie által felajánlott több száz eredeti tárgy – színpadi kosztümök, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus dzseki és cipő, dalszöveg-kéziratok, saját rajzok, utazások alatt vásárolt antik tárgyak, valamint bútorok otthonából, a Garden Lodge-ból – mellett barátok és munkatársak személyes történetei adnak betekintést a sztár mindennapjaiba. A kiállítás különlegessége, hogy Freddie egykori személyi asszisztense és barátja, Peter Freestone, narrátorként kíséri végig az érdeklődőket a teljes tárlaton.
Freddie sokkal többet gondolt másokra, mint saját magára. Minden barátja születésnapját feljegyezte egy különleges könyvbe, amit mindig magánál tartott, hogy soha senkit ne felejtsen el. Még az utolsó napjaiban is ajándékokat vásárolt, hogy meglephesse szeretteit akkor is, amikor ő már nem lehet köztük. Csak azt szeretném, ha az emberek megismernék az igazi Freddie-t, szeretném, ha látnák, hogy ez a csodálatos zseni, ez az alkotóóriás egyúttal ember is volt.
– mondta a Queen énekeséről személyi asszisztense, Peter Freestone, aki néhány sosem látott fotót is megmutatott a néhai világsztárról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.