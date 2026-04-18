Máté Balázs mosolyogva távozott az Exatlonból: „Megérdemelt győzelem volt”

Véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évadának negyedik hete is, így a Kihívók és a Bajnokok csapata is nyolc fősre fogyatkozott. A párbajok éjszakáján most a kékek versenyzője, Máté Balázs maradt alul Bacskai Balázzsal szemben. Előbbinek így távoznia kell a versenyből, ami a csapatot nagyon megviseli, hiszen amellett, hogy a kékek szíve, lelke volt, mondhatni ő gondoskodott a többiekről a bázison. Most pedig az is kiderült, hogy érez az Exatlon kiesője.

Az Exatlon Máté Balázsa maradt alul a párbajok éjszakáján, így most neki kellett távoznia (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon 5. évadának negyedik kiesője Máté Bazsi lett, így immár a Kihívóknál is csak négy férfi és négy női versenyző maradt. A hegesztő nehéz szívvel, de mosolyogva hagyta ott a többieket tegnap este, ami után Palik László műsorvezetőtársának, Gelencsér Timinek vallott az érzéseiről.

Egy hirtelen döntés volt igazából, hogy jelentkeztem az Exatlonba, és konkrétan félidőig sikerült jutni, ami nem semmi. De el se tudtam képzelni, hogy milyen lesz. Óriási hullámvölgyek voltak végig, mert én tényleg megéltem a magasságokat és a mélységeket is. Nyertem medált, volt leggyorsabb időm, döntő pillanatokban hoztunk nagyon jó meneteket, tehát ez egy iszonyatos hullámvasút, és rengeteg jó élményem volt

– idézte fel boldogan Balázs.

Az Exatlon Hungary 5. évadának negyedik párbaján Máté Balázs és Bacskai Balázs küzdöttek meg egymással (Fotó: TV2)

Balázs már tudja ki lesz az Exatlon győztese?

A Kihívók Máté Balázsa azt is elárulta, hogy mit gondol a csapatról, akiket négy hét összezártság után most maga mögött kell hagynia. Úgy tűnik, a kieső egy pillanatig sem kételkedik bennük.

Ez a Kihívó csapat, ami idénre összejött, ez parádés. Az első perctől kezdve annyira összhangban voltunk mindannyian, hogy három hétig sikerült tízen maradnunk, ami óriási szó. Nekem most nem sikerült, de szerintem a csapatom ezt be fogja húzni, és idén Kihívó fog nyerni

– jelentette ki Balázs.

„A párbajon pedig nagyon kemény menetet nyomtunk, és minden tiszteletem Benjié, hogy ezt ilyen bokával, így le tudta nyomni. Ez most egy megérdemelt győzelem volt” – tette még hozzá a Bajnokok Bacskai Balázsával kapcsolatban.

Az pedig, hogy tényleg a Kihívók egyik tagja állhat-e majd az Exatlon 2026-os évadában a dobogó legfelső fokára, csak a további részekből derül ki.