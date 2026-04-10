Hullámvölgybe került az Exatlon Bajnoka: „Tudtam, hogy nekem van a legrosszabb statisztikám”

Halász Vivien húga, Halász Jázmin kilencszeres Európa-bajnok karatés most az Exatlon Hungary 2026-os évadában szerepel, ahol elképesztő erőbedobással küzd. Az első két hétben sorra zsebelte be a győzelmeket, és ezzel együtt a leggyorsabb női versenyzőnek járó karkötőket is, így érthető, hogy a Kihívók női versenyzői igencsak tartottak tőle. Mostanra azonban valami megváltozott. Miután a Bajnokok tegnap elvesztették a harmadik végjáték első fordulóját, kiderült, hogy a statisztikák alapján Jázmin már biztosan a párbajozók között lesz. Az ezzel kapcsolatos érzéseiről most a Borsnak mesélt.
Bár az Exatlon Halász Jázminja már két medállal rendelkezik, és a Kihívók versenyzői joggal tartanak tőle, ez a hét mégsem úgy alakult, ahogyan azt tervezte, na meg, ahogy eddig megszokhattuk tőle.
„Az első hét nagyon jól ment, ott nem izgultam. A második héten viszont úgy éreztem, hogy a kék lányok egy kicsit megerősödtek, a sok gyakorlás és az új helyzetek miatt, én viszont elkezdtem egy kicsit fejben fáradni. De nem raktam magamra nagy terhet, gyűjtögettem a karkötőket, és bíztam benne, hogy megnyerjük a végjátékot és nem lesz baj” – kezdte Jázmin.
Mikor elvesztettük a végjáték első fordulóját, ott már tudtam, hogy nekem van a legrosszabb statisztikám. Nem foglalkoztam nagyon a statisztikával, hiszen én bevállaltam többször, hogy megyek a legjobb játékosok kiválasztásánál, próbáltam mindent beletenni. Valahogy mégsem úgy alakult, hogy nekem jöjjön most a nyerő széria, de tudtam, már amikor kimondták a nevemet, hogy én itt akarok maradni, és fejben már attól a pillanattól készültem a párbajra
– folytatta.
Jázmin ma a második körben viszont higgadtan áll majd rajthoz, hiszen igyekszik mindent beleadni annak érdekében, hogy a Kihívók közül kerüljön majd ki az Exatlon 5. évadának harmadik kiesője.
Én már biztos párbajozó vagyok, így egy kicsit nyugodtabb szívvel tudok odaállni a második végjátékra, és mindent megteszek a csapatért
– jelentette ki a sportoló.
