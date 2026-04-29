Meglepő, mit mondott az Exatlon bajnoka a kieséséről - Videó

A múlt héten két versenyzőt is elvesztettek a Bajnokok, miután Vadkerti Adél és Bacskai Balázs számára is véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évada. Az Exatlon bajnoka a kiesése után a TV2 Tények Plusz műsorának volt a vendége, ahol nem csak arról beszélt, mit gondol kieséséről, de azt szerinte minek köszönheti azt, akivé vált.
„Egyáltalán nem volt csalódás. Én nagyon vártam, hogy hazajöhessek. Nyilván hazudnák, ha azt mondanám, nem szerettem volna ott lenni, de nekem így volt kerek az egész. Most maradtam volna még pár napot, vagy egy hetet, vagy több hetet. Nekem minden egyes nap egy ajándék volt” – nyilatkozta teljesen nyugodtan Bacskai Balázs.
Bacskai Balázs egy olyan bokszoló, aki a ringben már mindent bizonyított. Nem szokása a meghátrálás.
„Az ökölvívás számomra most mindent jelent, hiszen… Hiszen, ha nem lett volna az ökölvívás, akkor én most nem lennék, az aki” – ismerte be az Exatlon bajnoka.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.