„Tizenkét évesen egyedül vittem egy egész háztartást!” – Eddig nem hallott titkot árult el a fiatalkoráról Emilio felesége, Tina

Pár hete olvashattuk a Borson, hogy az Emilio famíliánál hatalmas a készülődés, hiszen érkezik a várva várt trónörökös, a kisunoka. Emiatt a család már lázban égett, és egy óriási bevásárlást is megejtettek a kis jövevény számára. A reflektorfény már egy ideje az unokára szegeződik Emilioéknál, most azonban Tina, egy gasztroműsor vendége volt, és nem is akárhol. Gáspár Bea Youtube csatornáján tűnt fel, ahol a két anyuka együtt készített el egy ínycsiklandozó zserbót, Gáspár Bea szakácskönyve alapján. A forgatás során szóba jött, hogy ki, mióta jeleskedik a konyhában, és meglepő válaszokat hallhattunk, de szóba jött az is, hogy Tinát milyen elvárások érték Bangó Margit unokájaként.
Tina úgy kezdte, hogy gyerekként, körülbelül 3 éves korától már főzős játékokkal játszott, majd így folytatta:
De amikor 12-13 éves lehettem, igazából onnantól kezdve, egyedül elvittem egy háztartást. Én azóta főzök, és nagyon szerettem, de ez akkor látszott is rajtam
– mesélte nevetve Tina, aki ma már hihetetlen bomba formában van, de korábban megküzdött a fogyással. Amikor a szó Beához ért, hogy elmondja, mióta uralja a konyhát, meglepő választ adott:
Én kérlek szépen elmondom a frankót, én nem szerettem főzni... Sőt, amikor a Győzőhöz hozzámentem, nem hogy nem szerettem, nem is tudtam
– mesélte Bea, majd hozzátette, hogy mikor még a szülői házban élt, úgy hárította a főzést, hogy azt mondta édesanyjának, nem ér rá, mert tanul.
Tina arról is szót ejtett, hogy mivel ő Bangó Margit unokája, ezért régebben sokszor azt is megkapta, hogy akkor biztos ő is ugyanolyan szépen énekel.
Amikor valakinek van a családjában ismert szülő zenész vagy színész, akkor azt szokták mondani, hogy annak a gyerekének mindig nehezebb. Ez valóban így van, mert mindig hasonlítgatják a szülőhöz, mint adott esetben engem a nagymamámhoz
– jelentette ki Tina, aki elárulta, hogy neki nincs jó hangja, hiába a Kossuth-díjas Bangó Margit unokája.
