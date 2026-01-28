Őszinte vallomás: Dulin Metta évek óta nem beszél a testvérével

Dulin Metta kendőzetlen őszinteséggel vallott a nála hét évvel fiatalabb testvéréről. Az egykori Nagy Ő sztárja alig beszél öccsével. A fiatal sztár úgy nyilatkozott, hogy ő és testvére ég és föld, ezért nehezen találják meg a közös hangot.

Dulin Metta testvérével évek óta nem tartja a kapcsolatot (Fotó: Dulin Metta)

Dulin Metta és testvére nem állnak szóba egymással

A Kőgazdag Fiatalok szereplője most őszintén kitárulkozott és a családjáról mesélt lapunknak, azt sem hallgatva el, hogy nem mindenkivel kiegyensúlyozott a kapcsolata. Metta és testvére ugyanis évente csak egyszer beszélnek egymással, amely édesanyjuk számára egy rendkívül fájdalmas téma.

Hétéves voltam, amikor megszületett az öcsém. Én ugye akkor általános iskola első osztályába mentem. Ő akkor egy csecsemő volt. Aztán, amikor ő lett hétéves, általános iskolás kisfiú, én akkor már 14 éves kamaszlány voltam. Tehát pont ez a hét év korkülönbség az, amikor valahogy sosem volt azonos az érdeklődési körünk.

Kőgazdag Metta szerint ez a nagy korkülönbség lehet az oka annak, hogy nem tudtak szoros viszonyt kialakítani egymással.

„Borzasztóan különbözünk egymástól. Tényleg ég és föld, tűz és víz vagyunk, gyakorlatilag nincsen olyan téma, amiben igazán egyet tudnánk érteni, vagy olyan, amiben azonosan látnánk a világot, de nincs arról szó, hogy utáljuk egymást.”

Dulin Metta nem áll közeli kapcsolatban fiatalabb testvérével (Fotó: TV2)

Mindentől függetlenül támogatják egymást

Habár a testvérpár többször is megpróbálta újra felvenni a fonalat és javítani megromlott kapcsolatukon, valamilyen oknál fogva ez sosem sikerült.

A baráti társaságát is megválogatja az ember, hogy kikkel ül le beszélgetni, kikkel csacsorászik telefonon, és akivel nincs közös téma, vagy nem értesz egyet, akkor azt nem erőltetitek. Nálunk ez a helyzet a testvéremmel, pedig jó párszor megpróbáltunk elmenni kettesben, négy-öt napra síelni, hogy hátha az majd összehoz minket, esetleg lehet ez egy közös kapcsolódási pont, de végül úgy alakult, hogy hazajöttünk előbb, mint ahogy véget ért volna a kis síkalandunk, mert nem tudtuk megtalálni a közös hangot

– nyilatkozta az Ázsia Expressz sztárja.

Annak ellenére, hogy nem osztoznak közös véleményen bizonyos dolgokban, természetesen mindenben egymás mellett állnak.