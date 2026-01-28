Őszinte vallomás: Dulin Metta évek óta nem beszél a testvérével

Dulin Metta kendőzetlen őszinteséggel vallott a nála hét évvel fiatalabb testvéréről. Az egykori Nagy Ő sztárja alig beszél öccsével. A fiatal sztár úgy nyilatkozott, hogy ő és testvére ég és föld, ezért nehezen találják meg a közös hangot.
A Kőgazdag Fiatalok szereplője most őszintén kitárulkozott és a családjáról mesélt lapunknak, azt sem hallgatva el, hogy nem mindenkivel kiegyensúlyozott a kapcsolata. Metta és testvére ugyanis évente csak egyszer beszélnek egymással, amely édesanyjuk számára egy rendkívül fájdalmas téma.
Hétéves voltam, amikor megszületett az öcsém. Én ugye akkor általános iskola első osztályába mentem. Ő akkor egy csecsemő volt. Aztán, amikor ő lett hétéves, általános iskolás kisfiú, én akkor már 14 éves kamaszlány voltam. Tehát pont ez a hét év korkülönbség az, amikor valahogy sosem volt azonos az érdeklődési körünk.
Kőgazdag Metta szerint ez a nagy korkülönbség lehet az oka annak, hogy nem tudtak szoros viszonyt kialakítani egymással.
„Borzasztóan különbözünk egymástól. Tényleg ég és föld, tűz és víz vagyunk, gyakorlatilag nincsen olyan téma, amiben igazán egyet tudnánk érteni, vagy olyan, amiben azonosan látnánk a világot, de nincs arról szó, hogy utáljuk egymást.”
Habár a testvérpár többször is megpróbálta újra felvenni a fonalat és javítani megromlott kapcsolatukon, valamilyen oknál fogva ez sosem sikerült.
A baráti társaságát is megválogatja az ember, hogy kikkel ül le beszélgetni, kikkel csacsorászik telefonon, és akivel nincs közös téma, vagy nem értesz egyet, akkor azt nem erőltetitek. Nálunk ez a helyzet a testvéremmel, pedig jó párszor megpróbáltunk elmenni kettesben, négy-öt napra síelni, hogy hátha az majd összehoz minket, esetleg lehet ez egy közös kapcsolódási pont, de végül úgy alakult, hogy hazajöttünk előbb, mint ahogy véget ért volna a kis síkalandunk, mert nem tudtuk megtalálni a közös hangot
– nyilatkozta az Ázsia Expressz sztárja.
Annak ellenére, hogy nem osztoznak közös véleményen bizonyos dolgokban, természetesen mindenben egymás mellett állnak.
„Borzasztóan fáj az anyukánknak, hogy mi nem nagyon beszélünk egymással, a hétköznapokban tényleg nem tudok róla semmit. Viszont, hogyha bármikor, akármikor felemelné a telefont, mert segítségre, vagy bármilyen támogatásra, lenne szüksége, akkor egészen biztosan azonnal a rendelkezésére állnék.”
A két testvér korábban egy szörnyű időszakon ment keresztül, amikor édesapjuk elhunyt. A Nagy Ő korábbi szereplője őszintén felnéz testvérére azért a példamutatásáért, amit ebben a nehéz időszakban tanúsított. Az akkor gimnazista fiatal idejekorán vált családfővé, ám rendkívüli módon állt helyt és nyújtott támaszt családjának.
Nagyon fiatal korában kellett szembesülnie azzal, hogy ő lett a családfő. Dicséretes módon helytállt ebben a szerepben, annak ellenére, hogy neki is meg kellett gyászolni az édesapánkat. Nem kerültünk egymáshoz közelebb, de nagyon felnézek rá, ugyan ő volt a legfiatalabb, mégis támaszként ott volt az édesanyámnak, meg nekem is, hogyha szükségem volt rá. A kezébe vette az irányítást, és tényleg igazi családfőként kezelte a helyzetet. Ő végtelenül okos és intelligens ember, szóval nem ilyen jellegű fenntartásaim vagy konfliktusaim vannak vele, hanem tényleg csak egészen egyszerűen az, hogy nagyon más típusok vagyunk
– mesélte őszintén a TV2 sztárja.
