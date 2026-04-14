„Ma még a levegő is nehezebb!” – Szigligeti Ivett összetört: könnyfakasztó üzenetet küldött Dudás Mikinek

Az egész országot megrázta Dudás Miklós halála, amely 2026. január 5-én történt, máig tisztázatlan körülmények között. A világbajnok sportoló elvesztése óta rengetegen keresik a válaszokat, de a legnehezebb helyzetben egyértelműen a család van. Szigligeti Ivett hónapok óta próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant, és bár sokáig csendben maradt, most egy megrendítő bejegyzésben törte meg a csendet. A nap különösen fájdalmas, hiszen Dudás Miki ma ünnepelné 35. születésnapját, ráadásul mai napon volt Dudás Miklós édesapja támadóinak tárgyalása is.

Szigligeti Ivett megható posztban emlékezett meg Dudás Mikiről, aki ma ünnepelte volna születésnapját

Szigligeti Ivett az Instagram-oldalán osztotta meg gondolatait, ahol közös fotókat is mellékelt, és egy hosszú, szívszorító üzenetben emlékezett meg gyermekeinek édesapjáról. A sorokból egyértelműen érződik, hogy a fájdalom még mindig ugyanolyan erős, mint az első napokban.

Ma még a levegő is nehezebb. Mert bár minden nap hiányzol, ma, a születésnapodon… minden más. Ma nem csak emlékezem Rád, hanem újra átélek mindent. A mosolyod, a hangod, az érintésed… azt, hogy milyen volt Veled az élet. Mindig szerettem különleges meglepetésekkel készülni Neked. Most itt állok, és nem tudom odaadni azt, amit igazán szeretnék, még egy közös napot, egy közös percet, pillanatot, csókot, öleléseket

– írta.

A bejegyzés már ezekkel a sorokkal is rengeteg embert megérintett, hiszen minden mondatából árad a hiány és az a fájdalom, amit nehéz szavakba önteni.

Szigligeti Ivettnek a gyermekei adnak erőt a nehéz időszakban, rendkívül hiányzik nekik Miki

A gyermekeinkben ott élsz tovább. A mosolyukban, a mozdulataikban, abban, ahogyan Rád emlékeznek… és ahogyan szeretnek. Minden nap próbálok erős lenni Értük. Úgy szeretni őket helyetted is, hogy közben soha ne felejtsék el, milyen csodálatos Apukájuk van. Megígértem Neked… hogy minden közös álmunkat valóra váltom. És bár már nem vagy itt velünk, az én szívemben örökre élsz. Ott vagy minden gondolatomban, minden döntésemben, minden lépésben, amit Nélküled kell megtennem. Hiszem, hogy valahol mégis látod… és érzed, mennyire szeretünk. Elmondhatatlanul hiányzol. Boldog születésnapot, Szerelmem!

– folytatta a szívszorító posztot Ivett. A bejegyzést itt nézhetik meg.