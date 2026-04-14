"Minden hirtelen rám zúdult" – A kamerák előtt tört össze Szigligeti Ivett: Dudás Miki hiánya elviselhetetlen!

Bár azt mondják, az idő segít enyhíteni a fájdalmat, de Szigligeti Ivett egyelőre egészen máshogy érzi. Az egész országot megrázta Dudás Miklós halála, amely 2026. január 5-én történt, máig tisztázatlan körülmények között. A tragédia után rengetegen várják a válaszokat, de a nyomozásról továbbra is kevés konkrétum derült ki. A mai nap különösen fájdalmas a sportoló szerettei számára , hiszen Miki éppen ma lenne 35 éves, ráadásul egy olyan időszakban, amikor Dudás Miki édesapja támadóinak ügye is a bíróság elé került, amin ő maga is ott akart volna lenni. Szigligeti Ivett a Tények Plusz adásában mesélt, hogyan viseli ezt a nehéz időszakot.

Szigligeti Ivett könnyek között mesélt Dudás Miki születésnapján, rendkívül nehezen viseli a sportoló hiányát

Dudás Miki halála mai napig kísérti

Szigligeti Ivett számára a mindennapok továbbra is elképesztően nehezek. Bár kívülről sokan erősnek látják, és azt gondolják, hogy képes mindent kézben tartani, a valóság ennél sokkal összetettebb. Egy ilyen veszteség nem múlik el, nem halványul, inkább átalakul, és vannak napok, amikor minden korábbinál erősebben tör felszínre.

Segít, hogy ott lehetünk anyukáméknál, és egy másik környezet az otthonunk. Nagyon hiányzik, hogy otthon legyünk, de minden perc arra emlékeztet, amikor aznap bementem a lépcsőházba, és milyen mondatokat hallottam. Ezt soha nem fogom tudni kitörölni!

– emlékezett vissza a tragikus eseményre elcsukló hangon a Tények Plusz adásában.

Szigligeti Ivett Dudás Miki születésnapját nagyon nehezen viselte, de igyekezett erős maradni a gyermekeik miatt

Az ilyen traumák nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is hatással vannak az emberre, és szinte lehetetlen teljesen elszakadni tőlük.

Sokszor a mai napig azt hiszem, hogy ez nem is velünk történik meg, és mindig úgy megyek az utcán, hogy hátha egyszer meglátom Mikit, és ez csak egy rémálom volt, vagy egy rossz vicc

– mondta.

A születésnap mindent újra felszakított

Az ilyen kiemelt napok mindig még nehezebbek. Egy születésnap, egy évforduló vagy egy közös emlék újra és újra felszakítja a sebeket, és olyan érzéseket hoz felszínre, amelyekkel a hétköznapokban talán könnyebb együtt élni.

Érzelmek, Miki hangja, az illata, szóval minden hirtelen rám zúdult reggel, amikor kinyitottam a szememet. Nehéz volt azzal szembesülni, hogy nem tudom szorosan magamhoz ölelni, hogy tényleg csak egy pillanatra akár, hogy annyit mondjak neki, hogy szeretlek

– tette hozzá.