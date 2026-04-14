Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Minden hirtelen rám zúdult" – A kamerák előtt tört össze Szigligeti Ivett: Dudás Miki hiánya elviselhetetlen!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 20:32
Azt mondják, az idő begyógyítja a sebeket, de van fájdalom, ami csak egyre mélyebb lesz. Szigligeti Ivett számára ez a nap most mindennél nehezebb, hiszen Dudás Miki ma ünnepelné 35. születésnapját, miközben a család még mindig válaszokra vár, és próbálja feldolgozni azt, amit talán soha nem lehet.
Bors
A szerző cikkei

Bár azt mondják, az idő segít enyhíteni a fájdalmat, de Szigligeti Ivett egyelőre egészen máshogy érzi. Az egész országot megrázta Dudás Miklós halála, amely 2026. január 5-én történt, máig tisztázatlan körülmények között. A tragédia után rengetegen várják a válaszokat, de a nyomozásról továbbra is kevés konkrétum derült ki. A mai nap különösen fájdalmas a sportoló szerettei számára , hiszen Miki éppen ma lenne 35 éves, ráadásul egy olyan időszakban, amikor Dudás Miki édesapja támadóinak ügye is a bíróság elé került, amin ő maga is ott akart volna lenni. Szigligeti Ivett a Tények Plusz adásában mesélt, hogyan viseli ezt a nehéz időszakot.

Szigligeti Ivett könnyek között mesélt Dudás Miki születésnapján, rendkívül nehezen viseli a sportoló hiányát 
(Fotó: Tények Plusz)

Dudás Miki halála mai napig kísérti

Szigligeti Ivett számára a mindennapok továbbra is elképesztően nehezek. Bár kívülről sokan erősnek látják, és azt gondolják, hogy képes mindent kézben tartani, a valóság ennél sokkal összetettebb. Egy ilyen veszteség nem múlik el, nem halványul, inkább átalakul, és vannak napok, amikor minden korábbinál erősebben tör felszínre.

Segít, hogy ott lehetünk anyukáméknál, és egy másik környezet az otthonunk. Nagyon hiányzik, hogy otthon legyünk, de minden perc arra emlékeztet, amikor aznap bementem a lépcsőházba, és milyen mondatokat hallottam. Ezt soha nem fogom tudni kitörölni!

 – emlékezett vissza a tragikus eseményre elcsukló hangon a Tények Plusz adásában.

Szigligeti Ivett Dudás Miki születésnapját nagyon nehezen viselte, de igyekezett erős maradni a gyermekeik miatt
 (Fotó: MediaWorks)

Az ilyen traumák nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is hatással vannak az emberre, és szinte lehetetlen teljesen elszakadni tőlük.

Sokszor a mai napig azt hiszem, hogy ez nem is velünk történik meg, és mindig úgy megyek az utcán, hogy hátha egyszer meglátom Mikit, és ez csak egy rémálom volt, vagy egy rossz vicc

 – mondta.

A születésnap mindent újra felszakított

Az ilyen kiemelt napok mindig még nehezebbek. Egy születésnap, egy évforduló vagy egy közös emlék újra és újra felszakítja a sebeket, és olyan érzéseket hoz felszínre, amelyekkel a hétköznapokban talán könnyebb együtt élni.

Érzelmek, Miki hangja, az illata, szóval minden hirtelen rám zúdult reggel, amikor kinyitottam a szememet. Nehéz volt azzal szembesülni, hogy nem tudom szorosan magamhoz ölelni, hogy tényleg csak egy pillanatra akár, hogy annyit mondjak neki, hogy szeretlek

 – tette hozzá.

A fiatalon elhunyt édesapa hiányát rendkívül nehéz meemészteni gyermekeinek, azonban Ivett igyekszik mindent megadni nekik 
(Fotó: TV2)

Az emlékek ilyenkor nem halvány képek, hanem szinte kézzelfogható élmények. Az ember újra átéli azokat a pillanatokat, amelyek korábban a boldogságot jelentették, és ez teszi igazán fájdalmassá a hiányt.

Kimondani is fáj, hogy mennyire fiatalon ment el. Nyilván rengeteget szoktam nosztalgiázni, és nézem vissza a közös kis videókat a gyerkőcökkel, a fotókat. Pont a napokban találtam egy szép fotót, ami annyira visszaadja, hogy milyen volt férfiként, apaként, társként, és ilyenkor talán még sokkolóbb szembesülni vele, hogy nem együtt fogunk megöregedni

– mondta Szigligeti Ivett, Dudás Miki gyermekeinek édesanyja. Az emberek azt látják, hogy Ivett mennyire erős, ami bár igaz, de belül egy egészen más harc zajlik. A mai nap ismét bebizonyította, hogy vannak sebek, amelyeket az idő sem gyógyít be teljesen, csak megtanulunk velük együtt élni.

@borsonline

Április 14-én lenne 35 éves Dudás Miki Január 5-én egy tragédia rázta meg az országot. Dudás Mikit holtan találták a 18. kerületi otthonában. A hírek szerint a párja Szigligeti Ivett talált rá. A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt azóta is nyomoz az ügyben. A világbajnok kajakozó halála felfoghatatlan, főleg, hogy nagyon fiatalon, 34 évesen ment el. #bors #dudasmiki #rendorsegiugy #szigligetiivett

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
