"Szeretlek" – Gyönyörű, de fájdalmas üzenet: így néz ki születésnapján Dudás Miki sírja

Csend, mécsesek fénye és friss virágok között őrzik Dudás Miki emlékét. A világbajnok kajakozó sírjánál ma is érezhető az a felfoghatatlan veszteség, amely hónapokkal ezelőtt megrázta az országot. Bár az idő telik, a gyász nem halványul, és a nyughely látványa minden részletében arról mesél, hogy a hiány továbbra is elviselhetetlenül erős.

Dudás Miki ma ünnepelné születésnapját, fájó sorokkal emlékezett rá egykori szerelme, Szigligeti Ivett (Fotó: MediaWorks)

Dudás Miki halála máig tisztázatlan

Dudás Miki tragikus körülmények között hunyt el, és a szörnyű esemény óta nemcsak a család, hanem a közvélemény is válaszokat vár. A nyomozás még mindig tart, de a történtek pontos részletei továbbra sem tisztázottak. Ez a bizonytalanság még inkább megnehezíti a feldolgozást azok számára, akik a legközelebb álltak hozzá. A mai nap ráadásul több szempontól is nehéz a család számára: egyrészt Dudás Miklós születésnapja van, ma lenne 35 éves a sportoló, ami minden bizonnyal még inkább felszínre hozza a fájó érzéseket.

Dudás Miki volt párja, Szigligeti Ivett többször is megszólalt az elmúlt időszakban, és minden alkalommal érezhető volt, hogy a fájdalom nem csillapodik. A születésnap különösen nehéz nap volt számára is, ezt az instagramra feltöltött megható posztban is tudatta.

Mert bár minden nap hiányzol, ma, a születésnapodon minden más. Ma nem csak emlékezem Rád, hanem újra átélek mindent. A mosolyod, a hangod, az érintésed… azt, hogy milyen volt Veled az élet

– írta Szigligeti Ivett Dudás Mikire emlékezve.

Szavai pontosan visszaadják azt az állapotot, amiben a család él, a mindennapok küzdelmét, az emlékek súlyát és azt az érzést, amikor egyetlen nap mindent még erősebben hoz felszínre. Ráadásul a mai napon volt Dudás Miki édesapja támadóinak tárgyalása is, ami szintén rendkívül nehéz perceket okozott a családnak.

Így néz ki ma Dudás Miki sírja

A Bors ellátogatott Dudás Miklós születésnapján a sportoló nyughelyére. A sír gondosan ápolt, minden apró részlet azt mutatja, hogy rendszeresen látogatják. Beborítják a friss virágok, a vörös rózsák dominálnak, amelyek a szeretet és az emlékezés jelképei. Mellette színes csokrok és kisebb virágdíszek sorakoznak, mintha minden egyes szál egy külön történetet mesélne el.