Ismét kórházban járt DR BRS – egészségi állapotáról vallott a Borsnak a DJ

A lemezlovas ma ellátogatott éves rutinvizsgálatára, amit mindig születésnapja előtt elvégez, mivel az étkezés és a sportolás mellett szereti, ha legalább egyszer egy évben az orvosok is megállapítják, hogy minden rendben van. A lassan 41 éves DR BRS szülinapja előtt pedig pár napra egyedül vonul majd el, hogy kipihenje a szezont és magában értékelje az elmúlt öt hónapot. DR BRS koncert 2025-ben is volt eddig szép számmal, így érthető, ha úgy érzi, kicsit lemerült a teste.

DR BRS gyermeke miatt is veszi rendkívül komolyan egészségét (Fotó: Máté Krisztián)

Béres Attila szeretné megőrizni egészségét, mivel már nem csak maga miatt kell aggódnia. „Mióta van kisfiam, meg családom azóta szeretem sokkal tudatosabban élni az életemet, mint anyagilag, üzletileg, barátilag, szociális életben, étkezés, sport és ugye ebbe beletartozik az egészség is” – mesélte a Borsnak DR BRS, aki úgy gondolja, hogy a betegség megelőzése olyan, mint egy autó megjavítása, mivel mindkettőnél jobb, ha a probléma időben van kezelve.

Egyedül tölti születésnapját DR BRS

Mindig elvonulok egyedül egy wellness szállodába, a feleségem és a családom nélkül és ez már egy ilyen rituálé lett nálam. Ilyenkor szeretem magamban összegezni az évet, vagyis ezt az öt hónapot, mivel most lett vége a szezonnak

– árulta el Béres Attila, hogy hogyan szokta tölteni születésnapját, de elárulta, hogy a családi buli sem marad el, amit kicsivel utána fognak megtartani.

DR BRS feleségével és gyermekével is szeretne elutazni egy kis időre, hogy együtt is tudjanak pihenni (Fotó: YouTube)

Béres Attila születésnapjára nem is csak egy bulit tervez. „Majd megyünk valószínűleg feleségemmel és gyermekemmel valahova pihenni, mivel egy tradíció a családban, ha hármunk közül bárkinek szülinapja van, akkor együtt kiruccanunk valamerre, de nyilván szokott nagyobb családi buli is lenni” – számolt be terveiről DR BRS, aki az elkövetkezendő időszakban új zenéken is dolgozik majd.

Béres Attila DR BRS-ként télen sem fog unatkozni

Nekem a tél az annyira off–season, hogy nem harminc, hanem nyolc-tíz fellépésem van, de természetesen szeretném próbálgatni az új produkciót, illetve a Goldi Geri ügyön is sokat dolgozok, szóval nem fogok sokat pihenni, de szeretnék most már igazából elkezdeni sportolni

– mesélte DR BRS, hogy mennyi mindennel készül a jövő évre, de legfőbb célja, hogy egészséges maradjon, amiért mindent meg is tesz a neves lemezlovas.