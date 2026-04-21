A Desperado egykori énekesnője kitálalt: Ezért nem akar közös duettet a lányával

A Josh és Betti formáció sztárja, Gábor Betti már a kétezres évek elején, a Desperado énekesnőjeként egy ország kedvence lett, slágereit pedig a mai napig mindenki fújja. A népszerű énekesnő most lapunknak elárulta, hogy 17 éves lánya is a nyomdokaiba lép, ő pedig mindenben támogatja.

Desperado Bettiként lett ismert, de ma már a Josh és Betti népszerű énekesnője (Fotó: Gábor Betti Instagram)

A Desperado zenekar egykori énekesnőjének lánya saját utakon jár

A Desperado aranykora után Gábor Betti ma a Josh és Betti tagjaként uralja a hazai bulikat. Miközben az énekesnő töretlen energiával hódítja meg a közönséget, a háttérben már a következő generáció is szárnyait bontogatja. Betti most elárulta, hogyan készül a zenei pályára az élete egyik legfontosabb szereplője, a lánya.

Nagyon durva, 17 éves lett múlt héten a lányom, aki már saját magának ír dalokat. Benne van a szerzői véna, amit az apukájától örökölt, és a hang is, amit meg szerintem inkább tőlem. Mi otthon az apukájával támogatjuk, nem tiltjuk a szakmától, de azért elmondtuk, milyen nehézségekkel kell szembenéznie

– kezdte a Borsnak Betti, aki az is elárulta, hogy lánya nem akar magyar nyelven énekelni: „Csak angolul énekel sajnos... Próbáltam rávenni, hogy magyarul is énekeljen, de az annyira nem fekszik neki.” Gábor Bernadettől megkérdeztük, hogy terveznek-e anya-lánya formációt a közeljövőben, amire így válaszolt:

Bár a Desperado dalok Betti hangjával mindannyiunk fülében ismerősen csengenek, már új bandája van (Fotó: Gábor Betti Instagram)

Soha nem erőltetném magam a lányomra! Ő egy igazi kos, önmegvalósító. Nagyon szeretjük egymást, de soha nem kényszeríteném arra, hogy az anyjával kelljen közösen énekelnie. Nem tervezek ilyesmit, de ha ő szeretné, bármikor állok elébe. Inkább hagyom, hogy önmaga legyen, és bontakozzon ki úgy, ahogy szeretne. A lányom eleve szólista típus, és úgy látom, neki ez menni is fog. Anyaként csak annyit tudok tenni, hogy támogatom!

Betti korábban azt is elárulta a Borsnak, hogy most lesz 5 éve, hogy Josh-sal közösen dolgoznak együtt.

A Josh és Betti formáció óriási sikernek örvend, imádja őket a közönség (Fotó: Gábor Betti Instagram)

„Nagyon hasonlóak vagyunk emberileg, sokat tervezünk, és a bulikon is láthatják, mennyire szeretjük azt, amit csinálunk. Kijelenthetjük, hosszú távra tervezünk!” – zárta Gábor Bernadett.