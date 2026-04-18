„A Desperado név az enyém is!” – Gábor Bernadett őszintén vallott a legendás popbanda pereskedéséről

Bár a rajongók ma már a Josh és Betti formáció énekesnőjeként láthatják, az ország szívébe a kétezres évek elején, a Desperado aranykorában énekelte be magát. A sztár most a Borsnak adott interjúban mesélt a kiválás időszakáról, az újrakezdésről és a név körüli csatározásokról.

Huszonegy év Desperado

Gábor Betti ma már a Josh és Betti formációval tarolja le a színpadokat, a közönség egyszerűen imádja őket, teljesen mindegy, hogy a legújabb slágereikre vagy a nosztalgikus Desperado, illetve Josh és Jutta dalokra indul be a buli. Az énekesnő így mesélt duójukról:

Most már 5 éve lesz lassan, hogy Josh-sal közösen dolgozunk együtt. Pont tegnap kérdezték tőlem, hogy ez a formáció mennyivel izgalmasabb, mint a Desperado, és hát merőben más. Ez egy duett, nagyon hasonlóak vagyunk emberileg, sokat tervezünk, és a bulikon is láthatják, mennyire szeretjük azt, amit csinálunk, hosszú távra tervezünk!

– kezde az énekesnő, aki mesélt a Desperadóból való kiválásának időszakáról is.

Huszonegy év az meglehetősen sok idő, addig voltam a Desperado énekesnője. Onnan ismerhetnek sokan, hogy az én hangommal és arcommal lettek ismertek ezek a dalok. A Covid az egy óriási lendületet adott nekem abban, hogy merjek váltani. Régebbi interjúkban, amit adtam, lehetett hallani, hogy volt sértettség bennem, de most már úgy vagyok vele, hogy ennek így kellett lennie. Jól tettem, hogy váltottam, mert abban már nem láttam több lehetőséget.

Bettit, mint védjegytulajdonost a Desperado név ugyanúgy megilleti, mint a csapat másik két alapítóját, ebből még a mai napig folyó bírósági ügye van az együttesben ma is részt vevő két tagjával.

A Desperado név körüli ügy még most is tart, de nem emiatt váltam ki. A kiválás oka az egy teljesen más lelki folyamat volt, az a lényeg, hogy abból nekem elég volt, elfáradt az egész formáció, és szerettem volna valami újat csinálni. A Desperado név az enyém is egyharmad részben. Egyértelmű, hogy éneklem a Desperado dalokat, az emberek engem az alapján szerettek meg, ráadásul a férjem az összes dalnak a zeneszerzője. Miért ne énekelném? A férjem, Moszi mondhatjuk úgy, hogy a csöndes negyedik tag volt, aki mindig ott volt a háttérben a kezdetek kezdetétől, ő írta az összes slágernek a zenéjét. Ezek a dalok az ő érdemei is. Ez nem úgy működik, hogy megmondják nekem, hogy nem énekelhetem a dalokat, ha be van fizetve a jogdíj, akkor bárki bármit énekelhet. Ha ezért perelnének, én is perelhetném őket. Itt védjegy használati dolgokról van szó, de erről nem szeretnék beszélni, mert ez egy folyamatban lévő ügy jelenleg is. Természetesen nekem is ugyanolyan jogom van énekelni a Desperado dalokat, sőt ha azt nézzük, az emberek tőlem várják igazán, mivel az én hangommal, előadásommal ismerték meg

– nyilatkozta Gábor Bernadett.