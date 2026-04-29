Rétvári Bence: Az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt

Rétvári Bence a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést az elmúlt évek Fidesz által végzet munkáságáról. Kihangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben nagyszerű eredményeket értek el. Olyan sikereket, amiket nem szabad elfelejteni.

Emelt fővel távozunk! Az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt, és nagy lépésekkel haladt előre! Az elmúlt évszázad legsikeresebb évtizede volt Magyarország számára az a tíz év, amikor se járvány, se háború nem akadályozta a fejlődést. A politikai ellenfeleink azon lesznek, hogy megpróbálják átértelmezni a múltat, és eltagadni a sikereket! A mi feladatunk, hogy ezeket a fontos vívmányokat megvédjük, és mindenkit emlékeztessünk a 16 év közös eredményeire! Lássuk, mit sikerült elérnünk közösen 16 év alatt

- írta bejegyzésében Rétvári Bence, aki aztán tételesen felsorolta a Fidesz által véghezvitt sikereket.

Ilyen többek között a magyarok anyagi biztonsága, egy család barát és épülő ország kialakítása, fejlesztették az egészségügyet és az oktatást, gondoskodtak a rászorulókról, biztonságot hoztak hittel a nemzetért.

Csak az mondja, hogy itt semmi nem történt, aki elfelejtette, mi volt az Orbán-kormány előtt! Ezeket az eredményeket nem szabad kockáztatni! Az ellenzéki munkánkkal azt fogjuk szolgálni, hogy ezeket a vívmányokat megvédjük, az eredményeket veszélyeztető javaslatok ellen tiltakozzunk, a vívmányokat tovább erősítő javaslatokat pedig támogassuk! Nekünk kormányról és ellenzékből is Magyarország az első

- ígérte Rétvári Bence.

