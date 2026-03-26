"Néha fentről beszélgetek vele" - Könnyfakasztó történetet osztott meg kisunokájáról Delhusa Gjon

2021-ben jött a világra Delhusa Gjon második unokája, egy kislány, aki a Zoé nevet kapta. Alig három hónappal később azonban hatalmas csapás érte a családot, amelyről a zenész fia, Maximilien a közösségi médiában számolt be: ekkor elárulta, hogy a felesége, egyben a kislánya édesanyja tragikus módon elhunyt. Azóta öt év telt el, Delhusa Gjon pedig nemrég megosztotta, hogy alakult az életük a borzasztó veszteség óta.

Szívszorító történetet osztott meg Delhusa Gjon

A kislány az egész család mindennapjait boldoggá teszik, az idillbe azonban időnként fájdalmas pillanatok is vegyülnek. Gjon felidézett egy jelenetet, amelynél először szembesült azzal, hogyan dolgozta fel Zoé az édesanyja elvesztését.

A játszótéren voltunk, amikor odajött hozzánk egy anyuka, és megkérdezte Zoétól: 'A nagypapával jöttél? Hol van az anyukád?' Egy pillanatra levegőt sem kaptam. Akkor Zoé teljes természetességgel azt válaszolta: 'Az én édesanyám meghalt, amikor még nagyon kicsi voltam. Nagyon beteg volt, és már nincs velünk. Néha fentről beszélgetek vele.' Én ott majdnem rosszul lettem. De olyan természetesen mondta ezt, hogy akkor értettem meg: a gyerekek elképesztő módon képesek elfogadni a valóságot. Nekünk, felnőtteknek lenne mit tanulnunk tőlük

- mesélte el a zenész, aki azt is elárulta, a kis Zoé egyelőre nem igazán tudja felfogni az anyai szeretet hiányát.

Nemrég odafordult az apjához, és azt mondta: 'Apa, a többieknek van anyukájuk, nekem nincs… Most már szerezhetnél egyet'

- tette hozzá Gjoni, a Story beszámolója szerint.