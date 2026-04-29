Lövések dördültek egy solymári óvodánál

A solymári polgármesteri hivatal megdöbbentő esetről számolt be. Mint írják, kedden a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett.

Belőttek a solymári óvoda ablakán

A posztból az is kiderült, hogy szerencsére senki sem sérült meg. A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek és gyors intézkedésüknek köszönhetően a feltételezett elkövetőt előállították.

A rendőrségi eljárás folyamatban van, így előre nem lehet tudni több információt.