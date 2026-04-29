Lövések dördültek egy solymári óvodánál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 10:35 / FRISSÍTÉS: 2026. április 29. 10:39
Nagy erőkkel vonult ki a helyszínre a rendőrség. Már el is fogták a tettest.
K. C.
A solymári polgármesteri hivatal megdöbbentő esetről számolt be. Mint írják, kedden a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. 

Belőttek a solymári óvoda ablakán / Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

A posztból az is kiderült, hogy szerencsére senki sem sérült meg. A pilisvörösvári rendőrőrs járőrei és a solymári közterület-felügyelő percekkel később a helyszínre értek és gyors intézkedésüknek köszönhetően a feltételezett elkövetőt előállították.

A rendőrségi eljárás folyamatban van, így előre nem lehet tudni több információt. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
